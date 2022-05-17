Zümrüt nine şenliğe atla gidip halay çekti

Kars'ın Selim ilçesinde 7 çocuğu, 20 torunu olan Zümrüt Arslan (75), at üstünde gittiği Atlı Spor Şenliği'nde halay çekerek izleyenleri kendine hayran bıraktı.

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Kars’ın Selim ilçesine bağlı Hasbey köyünde oturan Zümrüt Arslan, Kekeç köyünde düzenlenen Atlı Spor Şenliği’ne katıldı.

Torunlarıyla, atla şenliğin yapıldığı alana giden Zümrüt Arslan, davetlilerin ilgi odağı oldu.



Kafkas Atlı Spor Kulübü ve Kekeç Köy Muhtarlığı’nın işbirliği ile düzenlenen şenlikte müzik eşliğinde halay çeken Zümrüt Arslan, çocuk yaşlardan itibaren ata bindiğini söyledi.

55 yıl önce Ardahan’ın Göle ilçesinden 30 atlı ile 5 köy 7 dağı aşarak Kars’ın Selim ilçesine bağlı Hasbey Köyü’ne gelin gittiğini ifade eden Zümrüt Arslan, bir süre önce vefat eden eşinin de ata bindiğini kaydetti.

Ata binmekten keyif aldığını söyleyen Arslan, ‘Pusat’ ismini verdiği atıyla yayla ve araziye gittiğini anlattı.

Zümrüt Arslan, “Köyde yaylaya ve tarlaya atla gidiyorum. Ata binmeyi çok seviyorum. ‘Pusat’ ismini verdiğim atı 20 bin TL’ye aldım. Ona binip gezmekten büyük keyif alıyorum” diye konuştu. (DHA)

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