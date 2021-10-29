Zürafa: Soyu tükenmemiş kara canlıların en uzunu

Zürafa, tuhaf görünüşü nedeniyle hem eski hem de modern birçok kültürün ilgisini çekmiş, çok sayıda resim, kitap ve çizgiromana konu olmuş bir hayvan türü.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Soyu tükenmemiş canlılar arasında karada yaşayan en uzun ve gevişgetirenler arasında da en büyük hayvan olan zürafaların, Dünya üzerindeki sayılarının 150 bine yakın olduğu tahmin ediliyor.

Erkeklerinin boyu 4.4 ve 5.5 metreyi ağırlıkları ise 1.5 ton ola zürafalar arasında bugüne kadarki en uzun zürafa 5.92 m. uzunluğunda ve 2 ton ağırlığında olarak kayıtlarda yer alıyor.

Dilleri boynuzumsu yapıya sahip olan bu türün dişileri ise 4.0 ve 5.0 metre civarı yüksekliğe sahip ve erkeklere göre daha hafif. Her iki cinsin de boynuzları var ancak dişilerin boynuzu daha kısa.

Tamamı Afrika kıtasında yaşayan zürafaların popülasyonlarının en fazla olduğu ülkeler ise Kenya, Tanzanya ve Bostvana olarak belirlenmiş durumda.

Genelde savanlarda, otlaklarda ve açık ormanlarda yaşamlarını sürdüren zürafaların ana besin kaynakları, diğer memelilerin erişemeyeceği yüksekliklerde yedikleri Akasya ağacının yaprakları.

Uzun boyları nedeniyle yaklaşan tehlikeleri görme konusunda avantajları olsa da, çok sayıda zürafa aslanlara yem olmaktan kurtulamıyor. Toplu yaşayan ve büyük sürüler oluşturan zürafaların kendi içlerinde hiyerarşileri bulunuyor.

Erkek zürafalar boyunlarını kullanarak yaptıkları dövüşler yoluyla sosyal hiyerarşiyi sağlarken, baskın erkekler dişilerle çiftleşmeye hak kazanıyor.