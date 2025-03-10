Yaklaşık 2 trilyon TL faiz ödemesinin yapılacağı, bütçe harcamalarının 14.7 trilyonu, bütçe açığının ise 1.9 trilyon lirayı geçeceği bu yıl Hazine ve Maliye Bakanlığı rekor borçlanma gerçekleştirecek. Türkiye, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgesindeki 55 ülke arasında bu yıl en çok borçlanacak ikinci ülke olacak. ABD merkezli kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global’in tahminlerine göre Hazine bu yıl 83.8 milyar dolar (3 trilyon 59 milyar TL) brüt uzun vadeli borçlanma gerçekleştirecek.

Türkiye’nin borçlanma miktarı, 50.8 milyar dolarlık brüt borçlanma yapılan 2022’ye kıyasla yaklaşık yüzde 65 artacak. Aralarında Suudi Arabistan, İsrail, Nijerya, Mısır, Ukrayna’nın da bulunduğu 55 Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (EMEA) ülkesi arasında bu yıl Türkiye’den daha fazla borçlanacak tek ülke Polonya olacak.

1.8 TRİLYON FAİZ ÖDEYECEK

Polonya’nın bu yıl 95 milyar dolar borçlanması bekleniyor. Listede ilk 5 sırayı Mısır, İsrail ve Suudi Arabistan tamamlayacak. Verilere göre Türkiye’nin uzun ve kısa vadeli borcunun 2024 sonunda 36.2 milyar dolar artarak 241.2 milyar dolara ulaştığı hesaplanıyor. Borcun bu yıl da 21.2 milyar dolar artışla 262.4 milyar dolara çıkması bekleniyor. Hazine, bu yıl 1 trilyon 373 milyar lirası anapara ve 1 trilyon 868 milyar lirası faiz olmak üzere toplam 3 trilyon 241 milyar lira tutarında borç servisi yapmayı planladığını açıklamıştı.

Dış borç faizine rekor ödeme

TÜRKİYE 2024’te rekor seviyede dış borç faiz ödemesi yaptı. Ekonomist Prof. Dr. Yaşar Uysal’ın hesaplamasına göre Türkiye’de kamu ve özel şirketler geçen yıl dış borcun faizine 22 milyar 586 milyon dolarlık rekor harcama gerçekleştirdi. Uysal, 2000’den bu yana dış borcun faizi için 270 milyar dolar ödendiğini vurgulayarak “Nereye kadar sürdürülebilir” diye sordu.