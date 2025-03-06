Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde Gülşen K. idaresindeki otomobil, kontrolünü kaybederek yol kenarında park halinde bulunan bir kamyona arkadan çarptı. Kazada otomobilin sürücüsü Gülşen K. ve araçta bulunan Mustafa K., İbrahim B., Ayşe B. ve Melisa B. yaralandı.
Olayın ardından ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan alkol testinde Gülşen K.’nin 1.22 promil alkollü olduğu belirlenirken, ehliyetsiz olduğu da tespit edildi.
Polis, kazayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.