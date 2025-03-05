CHP'de ön seçim rüzgarı başlarken iktidarın da erken seçim için 360 hesapları yaptığı kulisleri gündemde. Anket şirketleri de peş peşe araştırma sonuçlarını yayımlamaya devam ediyor. ASAL Araştırma'nın şubat ayı araştırmasındaki sonuçlar hem iktidarı hem de muhalefeti üzdü.

Türkiye genelinde 26 ilde 15-22 Şubat tarihleri arasında yapılan ankete 2 bin kişi katıldı.

Katılımcılara "Ekonomiyi kim daha iyi yönetir?" sorusu yöneltildi. Katılımcıların yüzde 31.5'i iktidarı, yüzde 26'sı ise muhalefeti tercih etti.

"İkisi de yönetemez" diyenlerin oranı hem iktidarı hem muhalefeti tercih edenleri geçti. Ankete katılanların yüzde 33.2'si iktidar ve muhalefetin ekonomi daha iyi yöneteceğini düşünmüyor.

"İkisi de yönetir" diyenlerin oranı yüzde 4.1, "Fikrim" yok diyenlerin oranı ise yüzde 5.2 oldu.