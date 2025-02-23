Acil servis doktorları, yıllar boyunca edindikleri tecrübeler sayesinde birçok kişinin farkında olmadan yaptığı riskli davranışlardan uzak durmaya başladı. İşte uzmanların, hayatınızı riske atmamanız için bırakmanızı önerdiği altı alışkanlık:

KARLI HAVALARDA TERLİK GİYMEYİN

Daily Mail'de yer alan habere göre; Acil servis doktorları kış aylarında terlik giymemeniz gerektiği konusunda uyarıyor. Chicago Üniversitesi’nden Dr. Abdullah Pratt, özellikle soğuk havalarda haftada en az bir terlik kaynaklı yaralanma gördüğünü söylüyor.

Kaygan tabanları nedeniyle düşmelere ve ciddi yaralanmalara sebep olabilen bu ayakkabılar, dışarıda değil, sadece iç mekanlarda tercih edilmeli. 2018-2022 yılları arasında 140 terlik kaynaklı yaralanma tespit edildi ve toplam zarar 180 bin doları aştı.

TRAMBOLİNDEN UZAK DURUN

Trambolinler eğlenceli olabilir ama acil servis doktorlarına göre adeta bir kırık fabrikası. New Jersey’deki Hackensack Üniversitesi Hastanesi’nden Dr. Gregory Sugalski, trambolin kazalarında kırıklar, çıkıklar, omurilik ve kafa yaralanmalarının yaygın olduğunu söylüyor.

2009-2018 yılları arasında 800 bin trambolin kaynaklı yaralanma rapor edildi. Özellikle ergenler ve kız çocukları daha büyük risk taşıyor. Trambolinden vazgeçemeyenler için doktorlar, aynı anda sadece bir kişinin zıplaması ve koruyucu pedlerin eksiksiz olması gerektiğini belirtiyor.

TANIMADIĞINIZ KÖPEKLERİ SEVMEYİN

Köpekler, birçok insan için vazgeçilmez dostlar olsa da acil servis doktorları tanımadığınız bir köpeğe yaklaşmadan önce iki kez düşünmeniz gerektiğini söylüyor. Dr. Pratt, kariyeri boyunca sayısız köpek saldırısı vakası gördüğünü ve hayvanın geçmişte yaşadığı travmalar nedeniyle beklenmedik şekilde saldırabileceğini belirtiyor.

ABD’de her yıl 4.7 milyon köpek ısırığı vakası yaşanıyor ve bunların 333 binden fazlası acil serviste tedavi gerektiriyor. İlginç bir şekilde, ısırıkların büyük çoğunluğu sokak köpeklerinden değil, evcil hayvanlardan kaynaklanıyor. Doktorlar, köpeklere mesafeli durulmasını ve özellikle çocukların tanımadıkları köpeklere dokunmamasını öneriyor.

ANİ BELİRTİLERİ GÖZ ARDI ETMEYİN

Göğüs ağrısı, nefes darlığı veya vücudun bir bölümünde ani felç gibi belirtileri görmezden gelmek, ölümcül sonuçlar doğurabilir. Harvard Tıp Fakültesi’nden Dr. Landry, acil tıbbi müdahale gerektiren durumlarda beklemenin büyük bir hata olduğunu söylüyor.

Özellikle kalp krizi veya felç belirtileri gösteren kişilerin asla kendi araçlarıyla hastaneye gitmemesi gerektiği vurgulanıyor. New Jersey’deki Morristown Tıp Merkezi’nden Dr. Michael Silverman, ambulansların hayati öneme sahip ekipmanlar taşıdığını ve hastaneye zaman kazandırarak hayat kurtarabildiğini belirtiyor.

KASK TAKMAYI UNUTMAYIN

Kask takmayı ihmal etmek, hayatınızı ciddi şekilde riske atabilir. Ulusal Sağlık Enstitüsü’ne göre, ABD’de her yıl 80 bin bisikletle ilgili kafa travması vakası acil serviste tedavi ediliyor.

New Jersey’de görev yapan Dr. Sugalski, kask takan ve takmayan hastalar arasındaki farkın “gece ve gündüz gibi” olduğunu söylüyor. Bisiklet, motosiklet veya e-scooter gibi araçları kullanırken kask takmanın ciddi beyin hasarlarını önleyebileceği belirtiliyor.

AVOKADO KESERKEN ACELE ETMEYİN

Avokado, sağlıklı beslenmenin vazgeçilmezlerinden biri olsa da yanlış kesildiğinde acil serviste son bulan yaralanmalara neden oluyor. Boston’da görev yapan bir acil servis doktoru, avokado keserken yaralanan hastalarla sık sık karşılaştığını belirtiyor.

ABD’de her yıl 350 bin kişi bıçakla ilgili yaralanmalar nedeniyle acil servise başvuruyor. Harvard Tıp Fakültesi’nden Dr. Adaira Landry, avokado keserken en güvenli yöntemin sabit bir kesme tahtası kullanmak ve bıçağı elinizden uzak tutarak kesmek olduğunu söylüyor. Ayrıca, bagel keserken de aynı tehlikenin söz konusu olduğu belirtiliyor.