Anadolu'nun bilinmeyen ve saklı cennetlerinden biri sayılan Tekke Dağı, Çorum'un gözde uğrak yerlerinden biri oldu. Karla kaplanan dağın rakımı 1450. Doğa sporlarıyla dikkat çeken dağda ATV ve yamaç paraşütü gibi sporlar yapılıyor. Kış aylarında tatilcilerin de yeni gözdesi olmuş durumda.

Kartpostallık manzarasıyla dikkat çeken Tekke Dağı, doğa güzellikleriyle de ön plana çıkıyor. Her mevsim ayrı bir güzellik barındırıyor. Bölgede sadece Tekke Dağı değil ayrıca, Kızıltepe, Tekke ve Beşcam dağları da dikkat çekiyor.

İŞTE ÇORUM'A GİTTİĞİNİZDE UĞRAMANIZ GEREKEN TATİL ALANLARI

Çorum'un en güzel ilçelerinden biri olan Oğuzlar, kışın karla kaplanan ormanlarıyla dikkat çekiyor. Çeşitli doğa sporlarının yapıldığı ilçe ziyaretçilerini bekliyor. İlçe çam ormanları ve Obruk Barajı'yla doğal güzellikleri sunuyor.

Tekke Dağı için 2024'te Türkiye Hava Sporları Federasyonunca yamaç paraşütü için "Uçuş Tescili Belgesi" aldı. Bunun yanı sıra ATV Kulübü kuruldu.