Yeni yapılan bir araştırma, tatlı patateslerin kanser tedavisinde önemli bir potansiyele sahip olabileceğini gösteriyor. BMC Complementary Medicine and Therapies dergisinde yayımlanan çalışmada, tatlı patatesin genellikle atılan kabuk, et, sap ve yaprak gibi kısımlarının, güçlü kanserle savaşma özelliklerine sahip olabileceğini ortaya çıkardı. Bu kısımlar, antioksidan özellikler gösteren biyoaktif flavonoidler gibi besleyici maddelerle doludur ve antidiyabetik, antikanser, antimikrobiyal, antiülser ve immünostimülan etkiler gösterdiği biliniyor.

MEME KANSERİ HÜCRELERİNE KARŞI ETKİLİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Tennessee Eyalet Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen araştırmada, tatlı patatesin çeşitli bölümlerinin insan meme ve akciğer kanseri hücreleri üzerindeki etkileri incelendi. Araştırmanın sonuçları dikkat çekerken özellikle mor renkli tatlı patates yapraklarının özütlerinin, meme kanseri hücrelerine karşı etkili olduğu görüldü. Öte yandan Carolina Ruby tatlı patatesinin yaprak ve gövde özütlerinin birleşimi, akciğer kanseri hücreleri üzerinde daha belirgin bir etki gösterdi.

Bu özütlerin, kanser hücrelerinin canlılığını, yani hayatta kalmalarını önemli ölçüde engellediği tespit edilirken, bazı durumlarda, tatlı patates özütlerinin, yaygın olarak kullanılan meme kanseri ilacı tamoksifenden daha etkili olduğu belirlendi. Ancak, araştırmacılar tatlı patateslerin kanser tedavisinde nasıl kullanılabileceğini daha ayrıntılı şekilde incelemek için daha fazla araştırma yapılması gerektiğine dikkat çekti.