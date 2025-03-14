Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. turunda tavır değiştirip Erdoğan’ı destekleyen eski MHP milletvekili Sinan Oğan, ‘Hıyanet İşleri Başkanı’ dediği Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile aynı iftarda ve aynı masada bir araya geldi. Sosyal medya kullanıcıları Oğan’a geçmişte yazdığı tweetleri hatırlatarak “’Diyanet İşleri Başkanı kendisini ayağa düşürdü’ diyordunuz, ne çabuk unuttunuz?” diyerek tepki gösterdi.

Erbaş ile Oğan; Iğdır Valiliği ile Azerbaycan Cumhuriyeti Dini Kurumlardan Sorumlu Devlet Komitesi iş birliğiyle Iğdır’da düzenlenen iftarda bir araya geldi. Vatandaşın aklına Oğan’ın eski tweet’leri geldi.

NELER DEMİŞTİ?

İki isim aynı masada yan yana oturdu ve beraber iftar yaptı.

Oğan, Erbaş’ın i 10 Kasım 2018’de Atatürk düşmanı Kadir Mısıroğlu’nu ziyaret etmesinin ardından 11 Kasım’da “Diyanet İşleri Başkanının davranışını kabullenemiyorum. İslam gibi bir büyük dinin, bir hoşgörü dininin bürokratik kurumunun başındaki şahıs toplumu birleştirecekken nasıl ayrıştırır, nasıl nefretini kazanır? Diyanet İşleri Başkanı istifa” demişti.

13 Kasım 2018’de de “Önce Diyanet İşleri Başkanı olduğunu unutup, kendisini ‘Hıyanet İşleri Başkanı’ zanneden zat, sonra Atatürk Anıtı’na saldıran kadın. Be hey meczuplar. Türk milleti Atatürk’le birleşmiştir” diye yazmıştı. Oğan 25 Temmuz 2020’de de “Toplumda en saygın noktada olması gereken, her türlü tartışmadan uzak kalması gereken, kutuplaştırıcı değil, bütünleştirici olması gereken Diyanet Başkanı neden kendisini bu kadar ayağa düşürür” demişti.