Türkiye'de gezdiği bölgelerden topladığı taşları boyayıp anahtarlıktan tabloya kadar birçok ürün yapan Tuyan, bunları satarak gelir elde ediyor.

İlçeye bağlı Söğütlüdere köyünde yaşayan ev hanımı Emine Tuyan, 5 yıl önce boş vaktini değerlendirmek amacıyla Adana Olgunlaşma Enstitüsünde açılan taş boyama kursuna katıldı.

Kurs sayesinde bu işe merakı giderek artan Tuyan, eşi Zafer Tuyan'la Türkiye'de gezdiği bölgelerden beğendiği taşları topladı.

Tuyan, boyayıp anahtarlıktan tabloya kadar farklı ürünlere dönüştürdüğü çalışmalarının çevresinden de beğeni almasıyla satış yapmaya karar verdi.

Haftanın belli günlerinde Kadirli ilçesinde kurulan Üretici Kadınlar Pazarı'nda stant açan Tuyan, ürünlerini satarak gelir elde ediyor.

Tuyan, evindeki atölyeyi büyüterek daha güzel ve farklı ürünler yapmayı hedefliyor.

"Zamanın nasıl geçtiğini bilmiyorum"

Emine Tuyan, 5 yıl önce gittiği taş boyama kursuyla hayatının değiştiğini söyledi.

Kurs sayesinde öğrendiği taş boyamanın hayatının vazgeçilmezi haline geldiğini anlatan Tuyan, "Zevk alıyorum, zamanın nasıl geçtiğini bilmiyorum. Taşları genelde deniz kenarından topluyorum. Gözüm her yerde arıyor, dereden, denizden, gittiğim her yerden gördüğüm güzel taşları toplarım" dedi.

Tuyan, yaptığı şeylerin beğenilip satın alınmasının kendisini mutlu ettiğini belirtti.

El emeği ürünlerinden elde edilen parayla ev ekonomisine katkıda bulunduğunu anlatan Tuyan, "Eşim emekli. Bir çocuğumuz var, o da kendi hayatını kurdu. Babamdan kalma arsaya evimizi yaptık. Sakin, huzurlu bir hayat yaşıyoruz. Taş boyama sanatıyla hem vaktimi boşa harcamamış oluyorum hem de eve para kazandırıyorum. Bir şeyler üretmek ve karşılığını almak, beni çok mutlu ediyor" diye konuştu.

Tuyan, evindeki atölyeyi büyüterek daha güzel ve farklı ürünler yapmak istediğini sözlerine ekledi.