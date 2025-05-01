İktidara yakın medyada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Murat Kapki’ye ait olduğu öne sürülen milyonluk araçlara el konulduğu iddia edilmiş, fotoğrafları yayınlanmıştı. Ancak bu iddia hem MASAK raporu hem de dün ortaya çıkan yeni bilgilerle çürütüldü. MASAK raporun da, Murat Kapki’ye veya kendisine ait herhangi bir şirkete kayıtlı bu nitelikte araçların bulunmadığı anlaşıldı.

O VEKİL LEVENT UYSAL

Araçların asıl sahibini ise, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır dün TBMM’de şöyle açıkladı: “Bu arabaların yarısının Cumhur İttifakı bünyesinde bulunan bir milletvekilinin olduğu ortaya çıktı.”

Başarır’ın adını vermediği vekilin MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal olduğu, araçların kendisine ve eşi Ece Uysal adına kayıtlı olduğu iddia edildi. Araçların bulunduğu ve görüntülerin çekildiği alanın da, Nişantaşı Üniversitesi’nin otoparkı olduğu tespit edildi. İddiaları doğrulayan bir ayrıntı da bazı araçların plakalarında “ECE” ibaresinin bulunması. Nişantaşı Üniversitesi kurucusu olan Uysal, halen MHP Mersin milletvekili. Levent Uysal pek çok komisyonda da görevli.

SAHTE DİPLOMA SKANDALI

Levent Uysal’ın eşi Ece Uysal’ın adı, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde (KTSÜ) sahte diploma ve yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelmişti. İddiaya göre KKTC Cumhur başkanı Ersin Tatar’ın koruma müdürü ve polis yetkililerine sahte diplomalar, bu üniversiteden verilmişti, üniversitenin ortağı olan Ece Uysal’ın eşi Levent Uysal, eşini savunmuş, “Usulsüzlük olduğunu düşünüyoruz” demişti.