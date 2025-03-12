ALİ MACİT/ SÖZCÜ

Arap sermayeli Akzirve firmasının, Topkapı’daki eski ambarlar arazisinde başlattığı inşaatlar Çevre Şeh ircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İBB’yi bir kez daha karşı karşıya getirdi. Yaklaşık 120 bin metrekarelik alanda inşaat faaliyeti yürüten Akzirve firması, inşaat sahasının bitişiğinde kalan “Pasif Yeşil Alan” ve yol alanına kaçak olarak “Akzirve Satış Ofisi” binası yaptı.

AKP’li Zeytinburnu Belediyesi’nin kaçak inşaatla ilgili tutanak tutmasına karşın yıkımı gerçekleştirmeyince İBB , 2022 yılı başında devreye girdi ve kaçak binayı yıkmak istedi. Müteahhit firmanın, yıkımla ilgili encümen kararının iptali için açtığı dava ve İstanbul Valiliğinin de devreye girmesiyle yıkım gerçekleştirilemedi. Encümen kararından iki gün sonra Bakanlık, kaçak binayı yasallaştırmayı amaçlay an ilk plan değişikliğini yaptı ve binanın olduğu yeşil alan “İdari Hizmet Alanı” ilan edildi. İBB bu plana itiraz etti ve planı yargı yoluyla iptal ettirdi. Bakanlık ikinci bir plan değişikliği daha yaparak, söz konusu parseli “Sosyal Tesis Alanı” ilan etti. İBB bu plana da itiraz ederek yargıya başvurdu.

İBB yeşil alanın peşini bırakmıyor

İstanbul 3. İdare Mahkemesi, İBB’nin başvurusunu haklı bularak, yeşil alanın “Sosyal Tesis Alanına” alınmasıyla ilgili planı da 10 Eylül 2024 tarihinde iptal etti.

Plansız kalan, kaçak “Satış Ofisi’nin” bulund uğu parsel için Bakanlık üçüncü kez bir plan değişikliği daha yaptı. Bakanlık bu kez söz konusu parseli “Kültürel Tesis Alanı’na” aldı. Plan değişikliği 28 Şubat 2025 tarihinde askıya çıktı. İBB bu plan değişikliğine de itiraz etti ve planın iptali i