2002 yılında Phoneix'te kız arkadaşının eski kocasını kaçırıp öldüren Aaron Gunches, 2007 yılında birinci derece cinayetten suçunu kabul etmiş ve o tarihten bu yana idam sırasını bekliyordu. İşlediği cinayetten 23 yıl sonra infaz edilen Gunches, idamından hemen önceki hareketiyle tanıklık edenleri şaşırttı.

Son yemek olarak çift katlı western bacon burger, iki sandviç, patates kızartması, soğan halkası ve tatlı olarak da baklava isteyen 53 yaşındaki Gunches, bu hafta ABD'de infaz edilen ikinci mahkum oldu.

Ancak infaza tanıklık edenler, Gunches'in "son sözleri" sorulduğunda yaptığı hareket karşısında şaşakaldı... Gunches, son sözleri sorulduğunda yanıt olarak yalnızca horladı. Arizone Eyalet Üniversitesi'nde ölüm cezası hukuku dersi veren Dale Baich, bunun huzurlu bir ölüm olmadığı anlamına gelebileceğini belirtti.

Öte yandan uzmanlar, Gunches'in horlama sesinin istemsiz olabileceğini ve akciğerde sıvı birikmesine neden olan pülmoner ödemden kaynaklanmış olabileceğini söyledi.