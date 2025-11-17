Yakup Öner’in şoförü, “beşli çete” olarak adlandırılan şirketlerden Cengiz ve Kalyon Holding ile görüşmelerin bizzat Yakup Öner tarafından yürütüldüğünü açıkladı. İddianamede bu iddialara yer verilmesine rağmen, Cengiz, Kalyon, IC İçtaş, Sinpaş ve Doğuş Holding ne sanık ne de müşteki olarak yer aldı. Ataç’ın ifadelerine göre, Öner’in çeşitli holdinglerle yaptığı görüşmeler şöyle sıralandı:

Cengiz Holding: Yaklaşık 10 kez; ilki 2020’de, sonuncusu 2025 Şubat veya mart ayında

Kalyon Holding: 10–15 kez; ilki 2023’te, sonuncusu 2025 şubat veya mart ayında. Görüşmelerin Cemal Kalyoncu veya oğlu Mehmet Kalyoncu ile yapıldığı belirtildi

IC İçtaş: 5 kez; ilki 2023’te, sonuncusu 2025 Şubat veya mart ayında

Torunlar Holding: 3 kez; ilki 2024’te, sonuncusu 2025 şubat veya mart ayında

Sinpaş Holding: 2–3 kez; ilki 2023’te, sonuncusu 2025 şubat veya mart ayında

Polat Holding: 2–3 kez; ilki 2024’te, sonuncusu 2025 şubat veya mart ayında

Sabancı Holding: 1–2 kez; 2024 yılının sonunda

Kiler Holding: Yaklaşık 10 kez; ilki 2020’de, sonuncusu 2025 şubat veya mart ayında

Gülaylar Altın: 3–4 kez City’s Nişantaşı’nda, 2 kez Ataşehir Meydan AVM’de; ilki 2022’de, sonuncusu 2024’te

Doğuş Holding: 5–6 kez; ilki 2024’te, sonuncusu 2025 şubat veya mart ayında

Fiba Holding: 5–6 kez; ilki 2023’te, sonuncusu 2025 şubat veya mart ayında

Tanık şoför Yıldırım, katılmadığı toplantılardaki iddiaları anlattı

İBB iddianamesinde, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan İş insanı Hüseyin Köksal’ın şoförü Servet Yıldırım’ın adı ve ifadeleri toplam 118 kez geçiyor. Yıldırım, savcılığa verdiği etkin pişmanlık ifadelerinde gizlilik nedeniyle katılmadığı toplantıları anlattı.

Şoför Yıldırım, katılmadığı toplantılara ilişkin şunları söyledi: “Bu toplantılarda hangi ihalenin hangi bedelle kime verileceği, paraların nasıl geri alınacağı konuşulurdu. Benim odada bulunmam istenmezdi. Buraya hiçbir zaman para gelmezdi. Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla, yukarıda isimlerini saydığım kişiler toplanır ve bahsettiğim konuları görüşürlerdi.”

Sekreter Kasapoğlu’nun ifadesi bile yer almadı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte tutuklu yargılanan Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu’nun ifadesine iddianamede sınırlı şekilde yer verildi. İddianamede, “Şüpheli Kadriye Kasapoğlu’nun alınan beyanında, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediği anlaşılmıştır” ifadeleri kullanıldı. Somut kanıt yokken Erol Naim Özgüner’in ifadelerine ‘itibar edildiği’ belirtildi. Aynı bölümde İmamoğlu, Fatih Keleş, Erol Naim Özgüner, Kadriye Kasapoğlu, Burcu Ciner Şimşek ve Melih Geçek şüpheli olarak yer aldı. Yalnızca Özgüner’in beyanlarına dayanıldığı, Şimşek’in “Telefonu 19 Mart tarihinde değil, daha önce, olaylar başlamadan evvel teslim ettim” yönündeki ifadesinin ise dikkate alınmadığı görüldü.

Cübbeli’nin damadı, Binali Yıldırım’a ücretsiz iş yapmış

İBB soruşturması kapsamında, Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün damadı Esat Palazoğlu’nun ağabeyi Mehmet Muhittin Palazoğlu, gözaltına alınıp tutuklanmış, daha sonra etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edilmişti.

Palazoğlu’nun şirketinde yetkili olarak görev yapan Deniz Dörtyol, şüpheli sıfatıyla verdiği ifadede, Cübbeli’nin damadının şirketinde 2013-2016 yılları arasında etkinlik ve organizasyon işlerinden sorumlu olduğunu belirtti. Dörtyol, ifadesinde Palazoğlu’nun yönlendirmesiyle hareket ettiğini vurgulayarak, “2019 yılındaki seçim takvimi sürecinde kiraladığımız açık hava reklam alanlarının tamamında, Ekrem İmamoğlu’nun rakibi (Binali Yıldırım) olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı’nın seçim kampanya görsellerinin ücretsiz yayınlanmasını sağladık” dedi.

Köln Belediyesi’nden İmamoğlu açıklaması: Suçlamalar absürt

Hakkında 2 bin 430 yıla kadar hapis cezası istenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na uluslararası destek devam ediyor. Almanya’nın Köln Belediyesi, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Belediye Başkanı Torsten Burmester, Dilek İmamoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuri Aslan ile iletişime geçtiğini duyurdu.

Açıklamada Başkan Burmester, “İstanbul’da ve Türkiye’de, Köln halkı adına demokrasi ve hukukun üstünlüğünü savunmaya devam edeceğimden emin olabilirsiniz. Almanya’da geniş yankı bulan Ekrem İmamoğlu hakkındaki iddianame, kendisine yöneltilen suçlamaların absürtlüğünü ortaya koymaktadır” ifadelerini kullandı.