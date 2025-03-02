

2025 yılı Ramazan ayı için restoranlar iftar menülerini hazırlandı sofralarda yerini aldı. Ancak o sofralara oturmak artık kolay değil. İftar menülerindeki fiyat artışları ise son 1 yılda gıda enflasyonun altında kalsa da vatandaşın alım gücü bunu karşılayamadı.

İstanbul’un popüler restoranlarında iftar menülerindeki fiyat artışı ortalama yüzde 32 oldu. Ancak asgari ücretlinin maaşındaki artış yüzde 30 oldu. Yine asgari ücretli bir yere daha yetişemedi.

6 BİN LİRAYA KADAR DAYANDI

İftar menüleri cep yakmaya devam ediyor. 2025 yılı için İstanbul'un lüks mekanlarından olan bir restoranda iftar menüsü 6 bin liraya kadar yükseldi. Onu başka bir boğaz manzaralı restoran 5.250 liralık menüsüyle takip etti.

En düşük menü ise bir dürümcüden geldi. İftar menüsü 550 lira ile 650 lira aralığında değişiyor.

İstanbul dışındaki illerde iftar menüsü fiyatları:

BU FİYATLAR ASGARİ ÜCERETLİYE AĞIR GELDİ

Dudak uçuklatan iftar menüsü fiyatları asgari ücretli ve emeklinin cüzdanına ağır geldi. Vatandaşın alım gücünün gün be gün bittiği Türkiye'de artık yemek yemek, arınmak, eğitim ve ulaşım gibi temel ihtiyaçlar lükse kaçtı.

Ramazan ayının gelişiyle beraber iftar menüleri restoranlarda sergilenirken, dar gelirli bunları sadece izliyor. Asgari ücrete yüzde 30, zam gelirken, iftar menüleri yüzde 32 zamlandı. Aynı zamanda DİSK AR'ın araştırmasına göre artan fiyatlar karşısında asgari ücretlinin maaşı 1112 lira eridi.