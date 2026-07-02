

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haziran ayını yükselişle tamamlamasına rağmen, bazı şirket hisselerinde yaşanan sert dalgalanmalar Türkiye’nin milyarderler haritasını değiştirdi. Enka İnşaat hisselerindeki düşüş iki ismi listenin dışına itti.

Borsa İstanbul'da endeks haziran ayına 13.703 puan seviyesinden başlayıp, ayı 14.121 puandan kapatarak yukarı yönlü bir grafik çizdi. Ancak endeksteki bu genel yükseliş, bazı büyük şirket hisselerindeki değer kayıplarının önüne geçemedi. Yaşanan dalgalanmalar, Forbes Türkiye’nin milyarderler listesinde taşları yerinden oynattı.

ENKA'DAN İKİ İSİM LİSTEYE VEDA ETTİ

Haziran ayında yaşanan en dikkat çekici değişim Enka İnşaat kanadında oldu. Haziran başında 98 lira seviyesinde olan şirket hisseleri, ay sonunda 90,5 liraya geriledi. Bu düşüşle birlikte, şirketin ortaklarından Ceyda Lale Tara ve Vildan Gülçelik milyarder statüsünü kaybederek listenin dışına düştü.

Mayıs Ayında da Kayıp Yaşanmıştı: Benzer bir grafik mayıs ayında da görülmüş, Tera hisselerindeki düşüş nedeniyle Emre Tezmen ve Oğuz Tezmen listeye girdikten sadece iki ay sonra veda etmek zorunda kalmıştı.

ASTOR'DA SERT DÜŞÜŞ

Listenin zirvesindeki isim ise değişmedi. Murat Ülker, 5,2 milyar dolarlık servetiyle Türkiye’nin en zengin iş insanı unvanını korudu. Ülker’in zirvedeki konumu yıl içinde Şaban Cemil Kazancı ve Feridun Geçgel tarafından zorlansa da Ülker istikrarını sürdürdü. Şaban Cemil Kazancı ise 4,8 milyar dolarlık servetiyle ikinci sıradaki yerini aldı.

Haziran ayının en büyük kaybını ise Astor hisselerindeki sert geri çekilmeyle Feridun Geçgel yaşadı. Haziran başında 5 milyar dolar barajını aşarak ikinci sıraya yerleşen Geçgel, zirveyi zorluyordu. Ancak Astor hisseleri yüzde 25’ten fazla değer kaybederek 30 Haziran seansını 276,5 liradan kapattı. Bu düşüşle Geçgel'in serveti 4,5 milyar dolardan 3,7 milyar dolara geriledi ve dünya sıralamasında 951’inci sıradan 1150’nci sıraya düştü.

Öte yandan Hamdi Akın ve ailesi, servetini 2,3 milyar dolardan 2,4 milyar dolara yükselterek listede yukarı tırmanan ender isimlerden oldu.

İLK 5'TE KADIN MİLYARDER KALMADI

Türkiye’deki milyarderler listesinin ilk beş sırasında hiçbir kadın iş insanı yer almadı. Türkiye’nin en zengin kadını, 2,8 milyar dolarlık servetiyle listenin 6. sırasında yer alan Filiz Şahenk oldu. Ağabeyi Ferit Şahenk 3 milyar dolarla 5. sırada yer alırken, anne Deniz Şahenk ise 1,6 milyar dolarla listeye girmeyi başardı.

Listenin son sıralarında tam 1 milyar dolar sınırında adeta bir sırat köprüsü yaşanıyor. Aydın Doğan, Murat Vargı, Ali Erdemoğlu, Leyla Tara Suyabatmaz, Yasemin Zeynep Keyman ve Tülay Kazancı 1 milyar dolarlık sınırda bulunuyor. Analistler, ufak bir aşağı yönlü dalgalanmanın bu isimleri liste dışı bırakabileceğini belirtiyor. Özellikle SASA hisselerindeki düşüş sürerse, bir dönemin zirve ortağı Erdemoğlu ailesinin milyarderler ligine veda etmesi muhtemel görünüyor.