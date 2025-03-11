Yaklaşık 1,5 yıldır düşük seyreden talep, bayram öncesi dönemde hızla yükselmeye başladı. Sektör temsilcilerine göre, bayram ve tatil döneminin etkisiyle ikinci el araç satışlarında belirgin bir hareketlilik gözlemleniyor. Bu, özellikle araç almayı planlayanlar için önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Otomobil fiyatları, uzun bir süredir enflasyon oranlarının gerisinde kalacak şekilde artış gösteriyor. Ancak, sektör uzmanları bu artışın en büyük nedeninin yüksek kredi faizleri olduğunu belirtiyor. Faizlerin yüksekliği, tüketicilerin araç alımlarını zorlaştırırken, aynı zamanda fiyatların yükselmesine de yol açtı.

EURO KURU VE FİYAT ARTIŞI BEKLENTİSİ

Son dönemde euro kuru önemli bir artış gösterdi. Bu gelişme, araç fiyatları üzerinde doğrudan etkili oluyor. Sektör yetkililerine göre, sıfır araç fiyatlarının belirleyici olduğu ikinci el pazarında, eurodaki değişimler fiyatları doğrudan etkiliyor. Özellikle son bir ayda euro kuru %6 oranında artış gösterdi ve bu artışın fiyatlara yansıdığı belirtiliyor.

FAİZ İNDİRİMLERİNİN ETKİSİ VE MEVDUAT YÖNELİMİ

Faiz oranlarındaki indirimlerle birlikte mevduat faizlerinin gerilemesi de önemli bir etken. Bu durum, yatırımcıları daha az cazip hale getirdiği için mevduat yönelimi de azalmış durumda. Hem faizlerin düşmesi hem de vergi kesintilerindeki artış, yatırımcıların tercihlerinin değişmesine yol açtı. Bu etkenler de, otomobil piyasasındaki hareketliliği etkileyen faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

Sonuç olarak, ikinci el otomobil piyasasında fiyat artışı ve hareketlilik bir arada yaşanıyor. Bayram dönemiyle birlikte bu hareketliliğin artarak devam etmesi bekleniyor.