TUTUKLULUK CEZAYA DÖNDÜ
Başkanlara suçlamaların somut delile değil; gizli tanıkların ‘düşünüyorum’, ‘olabilir’ şeklindeki ifadesine dayandığı belirtildi. Benzer tablo Aziz İhsan Aktaş İddianamesi’nde de görüldü. “Tutukluluk cezaya döndü” tespiti yapıldı. Çarpık tablo, “Devletin dini adalettir, şaşmamalı” dedirtti.
İşte tutuklu başkanların aldığı oylar
Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde hapis cezaları istenen CHP’li belediye başkanlarının ve iddianamesi henüz düzenlenmeyen başkanların aldığı oylar şöyle: