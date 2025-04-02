Şubat ayı İmalat PMİ verileri açıklalndı.
İstanbul Sanayi Odası (İSO) için S&P Global tarafından derlenen imalat PMI, şubatta kaydedilen 48.3 seviyesinden 47.3'e geriledi ve ilk çeyreğin sonuna doğru sektörde daralmanın hızlanarak sürdüğüne işaret etti.
Endekste 50'nin altındaki değerler daralmayı gösteriyor.
Zorlu piyasa koşulları sebebiyle yeni siparişler daralmayı sürdürdü. Yeni siparişler alt endeksi 47,1'den 44,7'ye gerileyerek üst üste 21. ayda da daralma kaydetti. Yeni ihracat siparişleri endeksi de Kasım 2022'den bu yana en hızlı düşüşü kaydederek 46,6'dan 45,2'ye gerileme gösterdi.
Yeni siparişlerdeki daralmaya paralel olarak üretim alt endeksi de martta 48,5'ten 46,7'ye düştü.
İmalatçılar yeni siparişlerdeki düşüşe istihdamı azaltarak karşılık verdi. İstihdam alt endeksi martta 48,6'dan 49,3'e yükselse de eşik değer 50'nin altında gerçekleşti.
İmalatçılar yeni siparişlerdeki düşüşe istihdamı azaltarak karşılık verdi. İstihdam alt endeksi martta 48,6'dan 49,3'e yükselse de eşik değer 50'nin altında oldu.