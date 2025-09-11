18 Mart 2025 tarihinde alınan karar ile aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da yer aldığı 28 İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu ismin diploması iptal edilirken, söz konusu listede dikkat çeken isimlerden biri de Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naciye Aylin Ataay Saybaşılı olmuştu.



Aylin Ataay'ın bu eğitim öğretim yılının başında Galatasaray Üniversitesi'nden ayrıldığı öğrenilirken, tutuklu gazeteci Fatih Altaylı yaptığı haberde üniversite rektörlüğü tarafından Ataay'ın istifasının istendiğini iddia etmişti.



PROF ATAAY: 'İSTİFAM İSTENMEDİ, BEN AYRILDIM'



Altaylı, Ataay'ın kendisine gönderdiği mesajı paylaşarak “Saybaşılı ben kendim istifa kararı aldım. Rektör istifa et demedi” demiş. Bana gelen bilgi öyle değildi ama... Erken emekliliğin tadını çıkarsın.” ifadelerini kullandı.