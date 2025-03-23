İBB Başkanı İmamoğlu, 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne götürüldü.

Cezaevi yolunda, bir çocuğun kendisi için çizdiği resmi paylaşan İmamoğlu şunları kaydetti:

"SİZ BENİM EN GÜZEL YOL ARKADAŞLARIMSINIZ"

"Kurban olurum size.

Cezaevine doğru yola çıkarken çocukların çizdiği resimleri, şiirleri, mesajları benimle paylaştılar.

Canlarım benim, siz benim en güzel yol arkadaşlarımsınız. Ekrem Amcanız çıkacak ve sizler için çok güzel şeyler yapmaya devam edecek."