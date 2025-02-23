İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı çağrıda CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını seçtiği ön seçim için CHP'ye üye olmaya ve oy kullanmaya davet etti.

İmamoğlu açıklamasında şunları kaydetti:

"SÖYLEYECEĞİMİZ SÖZÜ TÜM DÜNYAYA DUYURALIM"

"Hepinizi bu tarihi sürecin bir parçası olmaya, değişimin gücüne güç katmaya, adalet, refah, eşitlik ve özgürlük mücadelesine omuz vermeye davet ediyorum.

Türkiye için meşakkatli ama bir o kadar da umut dolu yeni bir yolculuğa çıktık. Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarından emanet CHP'mizin Cumhurbaşkanı adaylığı için başvurumuzu yaptık. Adaylığımız için imza veren başta Genel Başkanımız Özgür Özel olmak üzere tüm milletvekillerimize yürekten teşekkür ediyorum.

Sevgili vatandaşlarımız, partimizin üyeleri 23 Mart Pazar günü 81 ilimizde sandığa gidecek. 28 Şubat Cuma günü saat 17:00'ye kadar partimize üye olan herkes ön seçimde oy kullanma, Türkiye'nin geleceği için söz söyleme hakkına sahip olacak.

Cumhurbaşkanı adayını ön seçimle belirleme kararı tarihimizde görülmemiş bir demokrasi devrimi olmuştur.

Bu karar açıklandıktan sonra, partimize yeni üyelik başvurularında çok büyük bir artış yaşandığını memnuniyetle takip ediyorum. Ancak daha çok olmalıyız. Daha çok olmalıyız ki 23 Mart'ta söyleyeceğimiz sözü tüm dünyaya duyuralım.

Demokrasilerde mühür milletin elindedir. Milletin iradesi de tüm siyasi hesapların üzerindedir. 23 Mart'ta önümüze gelecek sandık öncü sandıktır.

İhtiyaç duyduğumuz azim ve kararlılık bu sandıktan tüm ülkeye dalga dalga yayılacak, eski ve yeni üyelerimiz kullanacakları kullanacakları oylarla öncü olarak, tarih sayfalarındaki yerini alacaktır.

23 Mart'taki sandık, Türkiye'nin önünde açılacak yeni bir yol haritasıdır. O yolu açmanın mücadelesini hep beraber paylaşacağız. Her yeni üyelik, ülkemizdeki kötü gidişe yükselen bir ses olacaktır.

Vereceğiniz her oy, milyonların cesaretine kanat takacak. Sandığa giderken atacağınız her adım filizlenen yeni bir umut olacak. Göstereceğiniz irade, büyük bir zaferin habercisi olacak. Sesiniz öyle bir gür çıkacak ki bütün dünya duyacak.

Gelin, değişimi ne kadar istediğinizi gösterin.

Umutsuzluğa teslim olmadığınızı gösterin. Özgür ve adaletli Türkiye için iradenizi gösterin. Vereceğiniz her oy, adaletsizliğe itirazdır, umutsuzluğa itirazdır.

Vereceğiniz her oy zengin ve güçlü Türkiye için değişim ateşine ışık olacaktır.

Hepinizi bu tarihi sürecin bir parçası olmaya, değişimin gücüne güç katmaya; adalet, refah, eşitlik ve özgürlük mücadelesine omuz vermeye davet ediyorum."