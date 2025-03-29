Ser Araştırma, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yaptığı Cumhurbaşkanlığı anketini kamuoyu ile paylaştı.

İMAMOĞLU 1 AYDA YÜZDE 3 YÜKSELDİ, FARK AÇILDI

İmamoğlu ile Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarıştığı ankette katılımcılara, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylar bu şekilde olsa hangi adaya oy verirsiniz?" sorusu yöneltilirken; katılımcıların yüzde 47,2'si İmamoğlu yanıtını verirken; Erdoğan diyenlerin oranı yüzde 40,3 oldu.

İmamoğlu, Ser Araştırma'nın 26-28 Şubat tarihleri arasında yayımladığı ankete göre destek oranını yüzde 3 artırırken toplamdaki oy farkı ise yüzde 6,9'a yükseldi.

YAVAŞ-ERDOĞAN ANKETİNDE FARK YÜZDE 10'A YAKLAŞTI

Katılımcılar, Yavaş ve Erdoğan'ın sorulduğu ankette ise yüzde 49,2 ile Mansur Yavaş yanıtını verirken Erdoğan diyenlerin oranı yüzde 40,6 oldu.

Yavaş ise, bir önceki ankette yüzde 7,1 olan farkı yüzde 8,6'ya yükseltti.

CATİ yöntemiyle yapılan ankette hata payı + - yüzde 1,5 olarak belirtildi.