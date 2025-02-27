Son haftalarda skor katkısındaki durgunluğu sebebiyle eleştirilen Ciro Immobile, Bahreyn'de görüntülendi. Yaklaşık 6 milyon euro maaş alan ve kulübe yıllık maliyetinin 10 milyon euro civarında olduğu konuşulan 35 yaşındaki İtalyan golcünün bu hareketi, taraftarda şaşkınlık yarattı.

Suskun golcünün, yeni Formula 1 sezonunun Bahreyn'de yapılan testlerini izlemek için ülkeye gittiği öğrenildi. Dünyadan birçok ünlü ismin arasında İtalyan santrfor da yerini alarak F1'deki yeni sezonun hazırlıklarına tanıklık etti.

"SÖZÜMÜZÜ SÖYLEMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Immobile, kendisine uzatılan Sky Sport F1 mikrofonlarına da şu açıklamayı yaptı: "Türkiye'de çok önemli ve güzel bir deneyim yaşıyorum. İstanbul'da çok mutluyum. Ancak bu sene istediğimiz gibi olmadı. Tabii ki yine de sözümüzü söylemeye çalışıyoruz."

SON 16 MAÇTA 4 GOLE İMZA ATTI

Giovanni van Bronckhorst yönetiminde Süper Lig'e fırtına gibi başlayan 35 yaşındaki golcü, son haftalardaki performansıyla eleştirilerin odağındaydı. Sakatlığı bulunmamasına rağmen teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in son Ziraat Türkiye Kupası maçında kadroya almadığı 35'lik santrfor, soluğu Bahreyn'de aldı...