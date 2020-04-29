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Ankara için iftar saati
Bugün, 29 Nisan Çarşamba 2020
İmsak (Sahur)
04:09
Güneş
05:44
Öğle
12:51
İkindi
16:40
Akşam (İftar)
19:48
Yatsı (Terâvih)
21:17
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İMSAK
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İKİNDİ
AKŞAM
YATSI
29.04.2020
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