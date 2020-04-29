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Ankara için iftar saati

Bugün, 29 Nisan Çarşamba 2020

  • İmsak (Sahur)
    04:09
  • Güneş
    05:44
  • Öğle
    12:51
  • İkindi
    16:40
  • Akşam (İftar)
    19:48
  • Yatsı (Terâvih)
    21:17
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İftara kalan süre

Yemek Tarifleri

Egg benedict tarifi

Egg benedict tarifi

İstiridye mantarlı risotto tarifi

İstiridye mantarlı risotto tarifi

Patlıcanlı lazanya tarifi

Patlıcanlı lazanya tarifi

Tarçınlı kek tarifi

Tarçınlı kek tarifi

Lazanya tarifi

Lazanya tarifi

Tavuk etli çorba tarifi

Tavuk etli çorba tarifi

Ev hamburgeri tarifi

Ev hamburgeri tarifi

Sebze çorbası tarifi

Sebze çorbası tarifi

Brownie tarifi

Brownie tarifi

Limon tart tarifi

Limon tart tarifi

Et şinitzel tarifi

Et şinitzel tarifi

Ekşili köfte çorbası tarifi

Ekşili köfte çorbası tarifi

Elmalı turta tarifi

Elmalı turta tarifi

Levrek tarifi

Levrek tarifi

Crumble tarifi

Crumble tarifi

Bonfile tarifi

Bonfile tarifi

Soğuk sebze tabağı tarifi

Soğuk sebze tabağı tarifi

Fırında patates tarifi

Fırında patates tarifi

Beef wellington tarifi

Beef wellington tarifi

Etli makarna tarifi

Etli makarna tarifi

Fellah köftesi tarifi

Fellah köftesi tarifi

Milföy pastası tarifi

Milföy pastası tarifi

Limonlu kurabiye tarifi

Limonlu kurabiye tarifi

Armutlu kereviz tarifi

Armutlu kereviz tarifi

Beyaz çikolatalı profiterol tarifi

Beyaz çikolatalı profiterol tarifi

Tavuklu bulgur pilavı tarifi

Tavuklu bulgur pilavı tarifi

Mantarlı kuşkonmaz tarifi

Mantarlı kuşkonmaz tarifi

Meyveli pasta tarifi

Meyveli pasta tarifi

Çikolatalı tart tarifi

Çikolatalı tart tarifi

Narlı ıspanak salatası tarifi

Narlı ıspanak salatası tarifi

Çikolatalı muffin tarifi

Çikolatalı muffin tarifi

Portakallı kek tarifi

Portakallı kek tarifi

İncirli tart tarifi

İncirli tart tarifi

Kremalı kek tarifi

Kremalı kek tarifi

İç baklalı soğuk pilav tarifi

İç baklalı soğuk pilav tarifi

Peynirli yaprak dolması tarifi

Peynirli yaprak dolması tarifi

Levrek pane tarifi

Levrek pane tarifi

Çikolatalı puding tarifi

Çikolatalı puding tarifi

Fındıklı ve üzümlü kurabiye tarifi

Fındıklı ve üzümlü kurabiye tarifi

Ekşili kabak salatası tarifi

Ekşili kabak salatası tarifi

EKPA(ekler pasta) tarifi

EKPA(ekler pasta) tarifi

Basit ve sağlıklı karabuğday pilavı tarifi

Basit ve sağlıklı karabuğday pilavı tarifi

Kuru baklava tarifi

Kuru baklava tarifi

İmam bayıldı tarifi

İmam bayıldı tarifi

Fırınlanmış mantarlı pilav tarifi

Fırınlanmış mantarlı pilav tarifi

Çilekli muffin tarifi

Çilekli muffin tarifi

Domatesli ve patlıcanlı pilav tarifi

Domatesli ve patlıcanlı pilav tarifi

Kadayıflı meyveli muhallebi tarifi

Kadayıflı meyveli muhallebi tarifi

Çikolata topları tarifi

Çikolata topları tarifi

Kıymalı ıspanak yemeği tarifi

Kıymalı ıspanak yemeği tarifi

Çikolatalı pasta tarifi

Çikolatalı pasta tarifi

Ekşili dolma tarifi

Ekşili dolma tarifi

Fırında balkabağı ve pancar tarifi

Fırında balkabağı ve pancar tarifi

Arnavut ciğeri tarifi

Arnavut ciğeri tarifi

Profiterol tarifi

Profiterol tarifi

Ramazan Haberleri

Ankara'da gözler iftar saatine çevrildi...

Ankara'da gözler iftar saatine çevrildi...
SÖZCÜ ve SÖZCÜ HaftaSonu'nu cuma 14.00'e kadar satın alabilirsiniz

SÖZCÜ ve SÖZCÜ HaftaSonu'nu cuma 14.00'e kadar satın alabilirsiniz
Ramazan'da ağız kokusu nasıl giderilir?

Ramazan'da ağız kokusu nasıl giderilir?
Kadir gecesi bu sene hangi güne denk geliyor?

Kadir gecesi bu sene hangi güne denk geliyor?
Ramazan Bayramı için geri sayım başladı...

Ramazan Bayramı için geri sayım başladı...
Oruç öncesinde sahur ihmal edilmemeli!

Oruç öncesinde sahur ihmal edilmemeli!
Anestezi orucu bozar mı?

Anestezi orucu bozar mı?
Corona günlerinde gıda hijyeni: Sebze ve etlere dikkat!

Corona günlerinde gıda hijyeni: Sebze ve etlere dikkat!
Sokağa çıkma yasağında nereler açık olacak? Bakkallar ve marketler açık mı?

Sokağa çıkma yasağında nereler açık olacak? Bakkallar ve marketler açık mı?
Oruçla geçen günler bir bir geride kalıyor...

Oruçla geçen günler bir bir geride kalıyor...
314 kişinin karantina süresi sona erdi! Böyle uğurlandılar

314 kişinin karantina süresi sona erdi! Böyle uğurlandılar
İşte sabah namazı kılınışı...

İşte sabah namazı kılınışı...
Berberler Federasyonu'ndan iddialara ilişkin açıklama!

Berberler Federasyonu'ndan iddialara ilişkin açıklama!
Bu nasıl vicdan?

Bu nasıl vicdan?
Başkan çık aradan!

Başkan çık aradan!
İşte merak edilen namazın kılınışı...

İşte merak edilen namazın kılınışı...
Belediye başkanından Ramazan yardımı uyarısı: Fotoğraf paylaşanı yakarım!

Belediye başkanından Ramazan yardımı uyarısı: Fotoğraf paylaşanı yakarım!
Ezana az bir süre kaldı! İşte imsak vakitleri...

Ezana az bir süre kaldı! İşte imsak vakitleri...
Son dakika&#8230; İçişleri Bakanlığı&#8217;ndan yeni genelge! 81 il valiliğine gönderildi

Son dakika… İçişleri Bakanlığı’ndan yeni genelge! 81 il valiliğine gönderildi
Ödemelerde son faz için başvuru gerekiyor!

Ödemelerde son faz için başvuru gerekiyor!

Yolculuk yasağı ne zaman sona erecek?

Yolculuk yasağı ne zaman sona erecek?
Diyanet cevabı merak edilen soruyu yanıtladı

Diyanet cevabı merak edilen soruyu yanıtladı
Bu kafayla daha çok evde kalırız!

Bu kafayla daha çok evde kalırız!
AVM’ler için iki kritik tarih: 11 Mayıs kademeli açılış, haziran başı tam kapasite

AVM’ler için iki kritik tarih: 11 Mayıs kademeli açılış, haziran başı tam kapasite
Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak?

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak?
Kadir gecesi bu sene hangi güne denk geliyor?

Kadir gecesi bu sene hangi güne denk geliyor?
Öğle namazı nasıl kılınır?

Öğle namazı nasıl kılınır?
Maddi ibadetler arasında yer alıyor...

Maddi ibadetler arasında yer alıyor...
Oruç tutanların en büyük problemlerinden biri...

Oruç tutanların en büyük problemlerinden biri...
Bayram öncesi berberler açık olacak mı?

Bayram öncesi berberler açık olacak mı?
  • TARİH
  • İMSAK
  • GÜNEŞ
  • ÖĞLE
  • İKİNDİ
  • AKŞAM
  • YATSI
  • 29.04.2020
    04:09
    05:44
    12:51
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    16:46
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