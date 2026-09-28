Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 23 Eylül'de paylaştığı taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesinde Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren Gül Pide isimli işletme de yer aldı.

Bakanlığın listesinde, işletmenin dana etli pide harcında tavuk eti tespit edildiği belirtildi.

AKP'Lİ BAŞKANDAN ZİYARET

Söz konusu tespitin ardından hizmet vermeye devam edeceğini duyuran işletmeyi, AKP'li İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ziyaret etti.

Gül Pide'nin sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin yapılan paylaşımda, "Sayın Belediye Başkanı Alper Taban'a desteklerinden dolayı teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.

İŞLETME SAHİBİNDEN 'BULAŞ' SAVUNMASI

Bakanlığın listesinin yayımlanmasının ardından açıklama yapan Gül Pide sahibi Mezher Salacan, ürünlerinde tespit edilen tavuk etinin çok düşük oranda olduğunu savundu.

Salacan, tavuk etinin ürüne kasaptan kaynaklanan bir bulaş nedeniyle karıştığını öne sürerek şu ifadeleri kullandı:

"Et aldığımız kasap tavukla eti aynı yerde işlediğinden, aynı bıçağı kullandığından dolayı bir bulaş söz konusu. Yüzde 0,1 gibi bir bulaştan bahsediliyor fakat sosyal medyada ciddi saldırılara maruz kaldık."