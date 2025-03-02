Britanya'da yaşam süresinin bölgesel olarak düşüş göstermesi tartışmalara neden oldu. Özellikle Glasgow ve Blackpool kentlerinde genç yaşta ölümlerin artması, yerel halkı endişelendirdi. Sorunun kaynağı olarak ise sağlıksız beslenme ve özellikle kebap tüketimi gösterildi.

GLASGOW VE BLACKPOOL ALARM VERİYOR

İngiltere'de kadınlar için ortalama yaşam süresi 90 yılı aşarken, erkeklerde ise bu ortalama 86 yıl 7 ayı buluyor. Ancak Glasgow'da kadınların ortalama ömrü 78 yıl 3 aya kadar gerilerken, Blackpool'da erkeklerin yaşam süresi 73 yıl 6 aya kadar düştü.

Bu iki kentte yaşayanlar, sağlıksız beslenme alışkanlıklarının yaşam süresinin kısalmasında büyük rol oynadığını düşünüyor. Fast food kültürünün yaygın olduğu bu bölgelerde kebap tüketiminin fazla olması dikkat çekiyor. Ayrıca, uyuşturucu kullanımı ve ucuz alkol tüketiminin de ömrü kısalttığı öne sürülüyor.

"EVDE YEMEK PİŞİREN YOK"

Glasgow'da yaşayan Dorothy Gillies, insanların evde yemek pişirme alışkanlıklarını terk ettiklerini ve sürekli olarak dışarıdan, özellikle de kebap sipariş ettiklerini belirtti.

İngiltere genelindeki resmi verilere göre yaşam süresi ülkedeki farklı bölgeler arasında büyük değişiklikler gösteriyor. Yoksul mahallelerde yaşam süresi ciddi şekilde azalırken, varlıklı bölgelerde yaşayanlar ortalama 13 yıl daha uzun yaşıyor. Glasgow ve Blackpool'daki düşüş, sosyal eşitsizlik ve kötü beslenme alışkanlıklarının sağlık üzerindeki etkisini bir kez daha gündeme getirdi.