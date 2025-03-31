Türkiye içinden hızla çıkması gereken bir kaos girdabına sürükleniyor. Yaşanan ekonomik kriz son süreçte yaşananlar ile daha da ağırlaştı. Uygulanan ekonomik program adeta çöktü. Birkaç gün içinde 28 milyar dolar uçtu. Borsa çöktü. Enflasyon ve yatırım hedefleri değişti.

MİLYONLAR SOKAKTA

Üniversitelerde son 55 yılın en büyük ve yaygın boykotları yaşanıyor. Milyonlar sokakta. Ve sokaktaki milyonlar içinde AK Parti, MHP dahil bütün siyasi partilerin mensubu var. 15 milyon insan Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu seçiminde oy kullandı. Sokaktaki milyonlara “terörist”, “bozguncu”, “kaosçu” demek mümkün değil. Büyük bir bölümü politize bile olmayan insanlar. Bu insanlar, kişileri veya partileri desteklemek için değil, işin ehline teslim edilmesi ve adalet için sokaktalar.

Sağduyu ve soğukkanlılık ile bu insanların neden sokağa çıktığını doğru anlamak lazım. Ülkemizin içinde bulunduğu durumun temel nedeni muhalefete uygulanan düşman ceza hukukudur. Ülkemizde iktidara ayrı, muhalefete ayrı hukukun uygulanmasıdır. Dilerim Ramazan Bayramı, hepimizin aynı hukuku hak eden Türk Milletinin mensupları olduğumuzu iktidarın anlamasına fırsat verir. Dilerim Ramazan Bayramı sağduyu, vicdan, akıl ve hukuka fırsat tanımak için değerlendirilen bir zaman olur.

ADİL DAVRANMALI

Ve umarım bayram sonrasında iktidar ülkemizi bu girdaptan çıkarmak için gereken ilk adımları atar. İktidar muhalefete karşı kin duysa dahi adil davranmalı, düşman ceza hukuku değil, hukuku uygulamalıdır. Türk Milletinin mensupları olarak hepimiz aynı hukuku hak ediyoruz.

Özdağ sosyal medyadan, 68 gün geçmesine rağmen hâlâ iddianame yazılmadığına isyan etti: “İddianamemi mahkemeye yollayın. Yargılanmak istiyorum” dedi.

Bu da geçer

Ergenekon, balyoz, askeri casusluk gibi kumpas davalarıyla özgürlükleri ellerinden alınan isimlerden CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na, Ümit Özdağ’a, eylemlerde gözaltına alınan gençler ve haksız yere tutuklu bulunan herkese “Bu da geçer” mesajı geldi. Emekli General Ahmet Yavuz “İnsanları dik tutacak şey kendilerini Türkiye’nin ayağa kalkması davasına kendilerini adamalarıdır” dedi. Emekli General Ahmet Yavuz, “Bugünler de gelip geçer” derken emekli Tümamiral Cem Gürdeniz ise “En büyük güç vicdan yargıcınızın verdiği karardır” dedi.



