Fotoğraf paylaşım platformu olarak doğan Instagram, son yıllarda Reels ile kısa video dünyasına adım atmıştı. Ancak şimdi işler tamamen değişebilir.

Meta, kısa video formatına olan ilgiyi artırmak ve TikTok’a karşı daha güçlü bir konum elde etmek için Instagram Reels’i bağımsız bir uygulama haline getirmeyi planlıyor.

Şirket içinde “Project Ray” olarak adlandırılan bu girişimin detayları ise dikkat çekici. Instagram Başkanı Adam Mosseri’nin bu projeyi çalışanlarıyla görüştüğü ve Reels’in yeni bir platform olarak sunulabileceği belirtiliyor.

KULLANICILAR KARARSIZ KALDI

Öne çıkan yenilikler arasında, Reels içeriklerinin süresinin 3 dakikaya kadar uzatılması ve daha gelişmiş video öneri sistemlerinin devreye girmesi yer alıyor. Bu değişiklik, Instagram’ın giderek karmaşık hale gelen yapısını sadeleştirebilir ve platformu tekrar fotoğraf paylaşım odaklı bir hale getirebilir.

Ancak kullanıcılar, bu ayrılığın işleri daha mı kolaylaştıracağı, yoksa daha mı karmaşık hale getireceği konusunda kararsız.

Meta, TikTok’un geleceğinin belirsiz olduğu bir dönemde, kısa video pazarındaki gücünü artırmak için fırsatlar yaratmaya çalışıyor. Şirket geçtiğimiz ay, TikTok’un popüler video düzenleme uygulaması CapCut’a rakip olarak “Edits” adlı yeni bir uygulama duyurmuştu.