İtalya Kupası Yarı Final ilk maçında Milan, Giuseppe Meazza Stadyumu'nda Inter'i ağırladı. Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.
Ev sahibi ekip 47'nci dakikada Abraham'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarının 67'nci dakikasında sahneye çıkan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ceza yayının gerisinden yaptığı vuruşla skora dengeyi getiren golü attı. Karşılaşmada başka gol olmayınca iki Milano ekibi sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
Tecrübeli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 90 dakika forma giydiği maçta 1 gol bularak yıldızlaştı.
Bu karşılaşmanın rövanşı 23 Nisan Çarşamba günü Inter'in sahasında oynanacak.