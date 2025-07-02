Daha önce CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in iddia ettiği üzere DAP gübrede fahiş fiyat eleştirileriyle gündeme gelen, iş insanı Mehmet Cengiz’in sahibi olduğu Cengiz Holding, bu kez de çiftçi ezilirken savaşı lehine çevirdi. Bir ay önce 19 bin 635 lira olan ÜRE gübresinin fiyatı yüzde 38.5 oranında artarak 27 bin 192 liraya yükseldi.

Geçen mayıs ayına göre DAP gübresinin fiyatı da yüzde 12.9 oranında artarak 30 bin 521 lira oldu. Kompoze gübrenin fiyatı yüzde 10.7 oranında artarak 19 bin 198 liraya, amonyum sülfat gübrenin fiyatı yüzde 6 oranında artarak 11 bin 768 liraya ve amonyum nitrat gübrenin fiyatı yüzde 3.1 oranında artarak 13 bin 294 liraya çıktı.

Gübre fiyatlarındaki hızlı yükseliş mahsulde emeğinin karşılığını alamayan çiftçiyi daha zor duruma sokuyor.

TÜRKİYE İTHALATÇI

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, “Türkiye kimyasal gübre ham maddelerinin yüzde 90’ından fazlasını ithal ediyor. Gübre fiyatları da dolar kuruna bağlı olarak değişiyor. 13 Haziran’da başlayan İran - İsrail savaşı da ülkemizdeki gübre fiyatlarını artırdı’’ dedi ve şunları söyledi: “Bir önceki yıla göre ÜRE gübrenin fiyatı yüzde 99.4, DAP gübrenin fiyatı yüzde 48.8, kompoze gübrenin fiyatı yüzde 42.7, amonyum nitrat gübrenin fiyatı yüzde 36 ve amonyum sülfat gübrenin fiyatı yüzde 34.7 oranında arttı. Önümüzdeki dönemde mısır, ayçiçeği ve çeltik gibi sıcak iklim tahıllarının üst gübrelemeleri yapılacak.

Önceden gübre temini yapamayan çiftçiler mecburen bu fiyatlarla gübre satın almak zorunda kalacak, birçoğu da alamayacak. Bu gelişmelerden mazot fiyatları da etkilendi. Mazotun

litre fiyatı aylık yüzde 6.2 yıllık ise yüzde 15.1 oranında arttı.”

DAP gübrede 3 büyük oyuncu

Gübre fiyatlarına son dönemde gelen zamlar çiftçinin tepkisini çekiyor. Çiftçinin maliyetlerinde büyük bir atışa yol açan DAP gübre fiyatlarının belirlenmesinde pazardaki en büyük oyuncular ise DAP gübrede Eti Gübre, Yıldızlar Entegre Holding ve Gübretaş. Öne çıkan firmalar fiyatlarda artışa gittikçe çiftçinin beli daha çok bükülüyor. Dap gübresi, temelde ekinin fosfor ve azot ihtiyacını karşılamak üzere tasarlanan bir ürün olarak tanımlanıyor.