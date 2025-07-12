Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, yaptığı açıklamada Terörsüz Türkiye adı verilen sürece destek verdiğini ifade ederek silahların yakıldığı 11 Temmuz tarihine vurgu yaptı.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE ÖZLEMİMİZ BİTİYOR

Olpak, şunları kaydetti:

Ortaya konan siyasi irade ve kararlılıkla Türkiye, 47 yıllık terör belasından kurtulma aşamasında! 'Terörsüz Türkiye' için çıkılan yolda, 11 Temmuz itibarıyla yeni bir sayfa açıldı.

Dün, sembolik gibi görünen ama son derece önemli adımla silahların terör örgütü tarafından yakılmasıyla daha somut hale gelmeye başlayan ve Sayin Cumhurbaşkanımız tarafından bugün verilen tarihi mesajları, iş dünyası olarak memnuniyetle karşılıyor; ülkemizin ve insanımızın geleceğinin nasıl bir dönüm noktasında olduğunu görüyoruz.

Yaklaşık yarım asırdır uğraştığımız terör belası, kaybedilen ve telafisi asla mümkün olmayan binlerce can kaybına ve oluşturduğu tarifsiz acılara sebep oldu. Bunun yanında ekonomik olarak da çok ciddi maliyetlere neden oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği 2 trilyon dolarlık faturayı hep birlikte ödemek ve daha kolay elde edebileceğimiz refahımızı ertelemek zorunda kaldık.

Bugün, Türkiye'nin güvenliği, milletimizin huzuru ve refahı adına çok kritik süreçlerden geçiyoruz. DEİK olarak, ekonomik anlamda da ülkemizin önünü açacak olan bu tarihi gelişmelerin, bölge ülkeleri ve dünya ile kurduğumuz ticari diplomasimizi çok daha güçlendireceğinin ve olumlu sonuçlarından milletimizin tümünün faydalanacağını farkındayız.

Kapısı aralanan ve sonuna kadar gidileceğine inandığımız bu yeni dönem, içerideki birliğini sağlamış Türkiye'miz için, daha fazla yatırım ve daha fazla üretim ve istihdam, daha güzel günler ve gelecek anlamına geliyor. Ve biz de iş dünyası olarak, ihtiyaç duyduğumuz güven ortamının tesisi ile, ülkemizin bölgesel ve küresel gücünü daha da artırması için daha fazla gayret göstermeye devam edeceğiz.

Bu süreçte, kahraman şehit ve gazilerimizi de asla unutmayacağız! Onların bize bıraktığı emaneti, hem siyasi hem de ekonomik anlamda gelecek nesillere bırakmak için var gücümüzle daha çok çalışacağız. Sahip olduklarımızı büyütmek, güçlü adımlarla yeni başarılar elde etmek artık çok daha mümkün.

İş dünyası olarak biz de, 'Terörsüz Türkiye' sürecinde üzerimize düşen sorumlulukları biliyoruz. Bu farkındalıkla, hem atılan hem de atılacak olan adımların hayırlara vesile olmasını diliyor; daha büyük ve daha güçlü Türkiye'nin heyecanı ve gururunu yaşıyoruz.

NAIL OLPAK

DEİK BAŞKANI"

'ÜZERİMİZE DÜŞEN GÖREVİ YERİNE GETİRECEĞİZ'

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “Terörsüz Türkiye” vizyonunun sadece siyasi bir açılım olmadığını, aynı zamanda Türkiye ekonomisinin önünü açacak yapısal bir adım olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarını tarihi olarak değerlendiren Avdagiç, şu ifadeleri kullandı:

“Yeni dönemde Musul ve Kerkük’ten İstanbul’a, Şam’dan Ankara’ya, Halep’ten İzmir’e uzanan bağlar, bölge ekonomisine yüz milyarlarca dolarlık üretim ve yatırım gücü katacaktır. Türkü, Kürdü, Arabı, Çerkezi ve Lazıyla milletimizin girişimci ruhu, barışın gölgesinde birleşerek yeni ekonomik başarıların önünü açacaktır.”

İTO Başkanı, iş dünyasının bu süreçte her türlü sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduğunu da belirtti:

“Şehitlerimizin emanetine sahip çıkarak, üretimle büyüyen bir Türkiye inşa edeceğiz.”

'KAPSAYICI KALKINCA DÖNEMİNİ BAŞLATACAĞIZ'

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan ise PKK’nın silah bırakmasının Türkiye için “çok boyutlu ve tarihi bir adım” olduğunu vurguladı. Bahçıvan, toplumsal kutuplaşmanın sona erdirilmesi ve barış ortamının kalıcı hale getirilmesinin sadece sosyal değil, ekonomik refah açısından da belirleyici olduğunu belirtti.

“Bu yeni iklim, Türkiye’yi yatırım açısından daha cazip hale getirecek. Eğitimden sağlığa, tarımdan savunma sanayine kadar pek çok alanda yeni bir kalkınma döneminin kapısı aralanıyor.”

Bahçıvan ayrıca, sürece katkı sunan tüm taraflara teşekkür ederek, bu barış ortamının bölgesel işbirliklerini de artıracağına dikkat çekti.

'KAZANAN TÜRKİYE OLACAK'

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın da “Terörsüz Türkiye” sürecini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Aydın, yıllardır terörün Türkiye’nin ekonomik kaynaklarını tükettiğini ve bu sürecin artık son bulmasıyla birlikte yeni bir kalkınma hamlesinin mümkün olduğunu ifade etti.

“Yerli ve milli savunma sanayimizin başarıları, istikrarlı yönetim ve güçlü siyasi irade sayesinde artık bölücü örgütün silahlarını bıraktığına tanıklık ediyoruz. Bu gelişme sadece bugünün değil, geleceğin Türkiye’si için de tarihi önemdedir.”

Aydın, terör tehdidinin kalkmasıyla birlikte yabancı yatırımcının da Türkiye’ye olan ilgisinin artacağını, eğitimden teknolojiye pek çok alanda kaynakların daha verimli kullanılacağını ifade etti.

“Sosyal barışın güçlenmesi, bölgeler arası dengesizliklerin azalması ve uzun vadeli büyüme potansiyelimizin artması açısından bu sürecin her yönüyle desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz.”