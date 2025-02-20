Van'da jeotermal enerjiyle ısıtılan seralardan , yılda tonlarca üretim yapılıyor. 2016 yılında beri yapılan bu işlem topraksız ve tamamen doğal yöntemlerle yapılıyor. Hava sıcaklığının bazen sıfırın altına düştüğü ve 40 dereceye bulduğu ilçede, bu yöntem çiftçilere de can suyu oldu.

TOPRAKSIZ ÜRETİLİYOR

34 bin metrekare alanda üretilen domateslerin üzerine 20 bin metre boru döşeniyor. Ve seralar bu şekilde ısıtılıyor. Topraksız ve arılarla tozlaşmanın sağlandığı domatesler bu şekilde doğal yöntemlerle üretiliyor.

ÇETİN KIŞ AYLARINDA TONLARA ÜRÜN ELDE EDİLİYOR

Hava şartlarından dolayı, tarımın yapılmadığı ilçede , artık seri üretim yapılıyor. Düşük sıcaklıklara rağmen dikim yaptıklarını ifade eden Sera Üretim Sorumlusu Özgür Şafak Çoban, "Yılın büyük bölümü burada hava sıcaklığı eksilerde seyrediyor. 2015 yılında bu ilçede jeotermal enerji ile ısıtılan domates seraları kuruldu.

Sera ayrıca 35 kişiyede istihdam sağlıyor. Yıllık 800 ile 900 ton arasında domates üretimi yapılan serada, üretilen ürünler Mersin ve Antalya'ya da gönderiliyor.