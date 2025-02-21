İsrail ordusu Cuma günü yaptığı açıklamada, Hamas tarafından 20 Şubat Perşembe günü teslim edilen cesetlerden birinin Gazze'de rehin tutulanlardan herhangi birine ait olmadığını belirtti. Hamas’ı, zaten kırılgan olan ateşkesi ihlal etmekle suçladı.

İsrailli yetkililer, teslim edilen cesetlerden ikisinin dokuz aylık Kfir Bibas ve dört yaşındaki ağabeyi Ariel’e ait olduğunu açıkladı. Üçüncü cesedin ise anneleri Şiri Bibas’a ait olduğu düşünülüyordu, ancak İsrail'in yaptığı incelemelere göre cesedin herhangi bir rehineyle eşleşmediği tespit edildi.

İsrail ordusu yetkilileri, “Bu, Hamas terör örgütünün gerçekleştirdiği son derece ağır bir ateşkes ihlalidir. Anlaşmaya göre Hamas, dört rehinenin cenazesini teslim etmekle yükümlüdür” diyerek, Şiri Bibas ve diğer tüm rehinelerin iadesini talep etti.

Rehine Oded Lifşitz’in ailesi ise yaptığı açıklamada, iade edilen cesedinin resmi olarak teşhis edildiğini belirtti. Hamas’tan ise henüz bir açıklama yapmadı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas’ın dört rehinenin kalıntılarını teslim etmesi üzerine örgüte karşı misilleme yapılacağını açıkladı.

İSRAİL MİSİLLEMEYE HAZIRLANIYOR

Hamas militanları, cesetleri dört siyah tabut içinde kalabalık bir izleyici kitlesi önünde teslim etti. Tabutların teslim edildiği törene onlarca silahlı Hamas üyesi katıldı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, bu görüntüleri sert bir dille kınadı.

Tabutlar, geçtiğimiz ay ABD’nin desteğiyle Katar ve Mısır’ın aracılığıyla varılan Gazze ateşkes anlaşması kapsamında teslim edildi. İsrail-Gazze sınırında yağmur altında toplanan İsrailliler, cenaze konvoyonu karşıladı.

Cenaze konvoyunu karşılayan İsrail Cumhurbaşkanı İzak Herzog, “Acı, keder, tarifsiz bir yıkım. Bir millet olarak yüreğimiz paramparça” dedi.

Netanyahu, cesetlerin teslim edilmesinin ardından yaptığı konuşmada Hamas’ı yok etme sözü verdi. “Bu dört tabut, Ekim 7’de yaşananların bir daha asla tekrarlanmayacağını garanti etme sorumluluğunu bize yüklüyor. Sevdiklerimizin kanı topraktan yükselen bir çığlık gibi. Bunun hesabını soracağız” dedi.

İsrail yetkilileri, savaşın başladığı günden bu yana Hamas’ın yok edileceğini ve 2023 yılının Ekim ayında kaçırılan yaklaşık 250 rehinenin evlerine döneceğini defalarca vurgulamıştı.

Hamas militanları, cesetlerin teslimi sırasında üzerinde “Savaşın Geri Dönmesi = Esirlerinizin Tabutlarla Geri Dönmesi” yazılı bir afişin yanında durdu.

SAVAŞ BİR AİLEYİ DAHA DAĞITTI

Hamas, Kasım 2023’te Bibas kardeşlerin ve annelerinin İsrail hava saldırısında öldüğünü iddia etmiş, ancak İsrail yetkilileri bu bilgiyi doğrulamamıştı.

Baba. Yarden Bibas, bu ay yapılan esir takası anlaşmasıyla hayatta olarak serbest bırakıldı. 83 yaşındaki Oded Lifşitz de Nir Oz’dan kaçırılmıştı.

Eşi Yocheved, 85 yaşında rehin alınmış ancak iki hafta sonra bir başka kadınla birlikte serbest bırakılmıştı. Lifşitz, eski bir gazeteciydi. 2019 yılında Netanyahu hükümeti karşıtı Haaretz gazetesinde yayımlanan bir yazısında Netanyahu’nun politikalarını eleştirmişti.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten, ateşkesin yürürlüğe girdiği 19 Ocak 2025'e kadar Gazze Şeridi'ne sürdürdüğü saldırılarda 14 binden fazlası enkaz altında kaybolanlar olmak üzere 61 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in altyapıyı, hastaneleri ve yerinden edilen Filistinlilerin barındığı okulları da hedef alan saldırılarında nüfusu 2,3 milyon olan Gazze'de yaklaşık 2 milyon kişi yerinden edildi.