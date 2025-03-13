İsrail, Perşembe günü Suriye’nin başkenti Şam’a hava saldırısı düzenleyerek, İslami Cihad’a ait olduğunu belirttiği bir komuta merkezini hedef aldı.

İsrail ordusu, bu merkezin İsrail’e yönelik "terör faaliyetlerini" planlamak ve yönetmek amacıyla kullanıldığını öne sürdü. Askeri yetkililer tarafından yayımlanan dokuz saniyelik bir video, bir binanın kenarında meydana gelen patlamayı ve ardından yükselen yoğun dumanı gösterdi.

Suriye güvenlik kaynakları, saldırının hedefinde bir Filistinli kişinin olduğunu belirtti, ancak saldırıda can kaybı olup olmadığı konusunda net bir bilgi verilmedi.

Suriye’nin resmi haber ajansı, saldırıya uğrayan binanın Şam’ın kenar mahallelerinde yer aldığını bildirdi. İsrail, son yıllarda Suriye’de İran destekli milisler ve Filistinli gruplara yönelik hava saldırıları düzenlerken, Şam yönetimi bu saldırıları uluslararası hukukun ihlali olarak nitelendiriyor.