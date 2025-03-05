Beyaz Saray, Arap ülkeleri tarafından kabul edilen Gazze yeniden inşa planının sahadaki gerçekleri yansıtmadığını bildirdi. Açıklamada, planın Gazze’deki mevcut insani krizi ve yıkımı yeterince ele almadığı vurgulandı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Brian Hughes, yaptığı yazılı açıklamada, “Mevcut teklif, Gazze’nin şu anda yaşanamaz olduğu ve bölge sakinlerinin enkaz ve patlamamış mühimmatla kaplı bir alanda insanca yaşayamayacağı gerçeğine çözüm bulmamaktadır” ifadelerini kullandı.

Hughes, Başkan Trump’ın Gazze’yi Hamas’tan arındırarak yeniden inşa etme vizyonunun arkasında durduğunu belirterek, "Bölgeye barış ve refah getirecek yeni görüşmeleri sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

'HAMAS İKTİDARDA OLAMAZ'

İsrail Dışişleri Bakanlığı da plana tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, planın “modası geçmiş perspektiflere dayandığı” belirtilerek Hamas’ın iktidarda kalmasını öngören maddelerin kabul edilemez olduğu ifade edildi.

İsrail, Gazze’nin yeniden inşa edilmesine yönelik her türlü girişimin Hamas’ın bölgedeki kontrolüne son vermesi gerektiğini savundu.

Arap liderleri Salı günü Mısır’ın önerdiği, 53 milyar dolarlık bir yeniden inşa planını onayladı. Kahire'deki zirvede konuşan Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi, planın Filistinliler'in yerinden edilmesini içermediğini ve bölgenin altyapısını güçlendirmeyi hedeflediğini belirtti.

Sisi, İsrail’in askeri saldırıları nedeniyle harabeye dönen Gazze’de barışın sağlanması için Trump yönetimiyle iş birliği yapmaya hazır olduğunu dile getirdi.

MISIR'IN PLANI NE?

Plan kapsamında Gazze’nin yönetimi için bağımsız ve profesyonel Filistinli teknokratlardan oluşan bir idari komisyon kurulması öngörülüyor.

El Sisi, Mısır’ın bu komisyonun insani yardımları koordine etmesi ve geçici bir süre için Gazze’yi yönetmesi konusunda Filistin yönetimiyle yakın çalışacağını ifade etti.

Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ise yeniden inşa için uluslararası finansman desteğine ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Gazze’yi yeniden inşa etmeyi hedefleyen plan, ticari bir liman, teknoloji merkezi, sahil otelleri ve bir havaalanını içeriyor. Hamas, Mısır’ın önerisini kabul ettiğini açıkladı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Trump’ı Filistinliler’in yerinden edilmesini içermeyen bu planı desteklemeye çağırdı. ABD Başkanı’nın daha önce sunduğu Gazze planı birçok ülkenin tepkisini çekmişti.

Öte yandan Kahire’de düzenlenen toplantıya katılan Suriye’nin geçiş dönemi cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara, Mısır Cumhurbaşkanı ile bir araya gelerek bölgesel gelişmeleri ele aldı.