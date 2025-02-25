İstanbul’da aidatların yıllık artışı, genellikle yüzde 50 civarında olsa da, bazı bölgelerde bu oran yüzde 100’e kadar çıkabiliyor. Örneğin, bazı sitelerde aidatlar bin 100 TL'den 65 bin TL'ye kadar değişen rakamlara ulaşabiliyor. Bu durumu gözlemleyen birçok kiracı ve ev sahibi, artan aidat yükü nedeniyle yeni bir konut arayışına giriyor. Özellikle yüksek aidatlar, gelir düzeyi düşük olan kesimler için sürdürülemez hale geliyor.

HEM EV SAHİBİNE HEM DE KİRACIYA MADDİ SIKINTILAR YAŞATIYOR

Aidat artışları, sadece kiracılara değil, aynı zamanda ev sahiplerine de maddi sıkıntılar yaşatıyor. Çünkü sitelerdeki hizmetlerin kalitesinin arttığı, güvenlik önlemlerinin güçlendirildiği ve diğer bakım masraflarının yükseldiği gerekçesiyle aidatlarda yapılan artışlar, ev sahiplerinin de bütçelerini zorlamaya devam ediyor. Örneğin, bazı apartmanlarda merkezi ısıtma sistemlerinin arıza yapması, asansör bakımları ve çevre düzenlemeleri gibi ek masraflar, aidatlara yansıyor.

AİDATLAR KONUT PİYASASINI HAREKETLENDİRDİ

Uzmanlar, bu artışların daha da sürebileceğini belirtiyor ve hem kiracılara hem de ev sahiplerine daha dikkatli bütçe yönetimi yapmalarını öneriyor. Artan aidatlar, konut piyasasında yeni bir hareketlilik yaratırken, kiracıların ve ev sahiplerinin daha hesaplı seçeneklere yönelmesi gerektiği vurgulanıyor.

NTV'de yer alan haberde aktarılan bilgilere göre, Tüketici Konfederasyonu Başkanı Avukat İbrahim güllü, "İstanbul'da aidat ortalama tutarı yaklaşık 2 bin 400 lira, ilçelere göre ortalama rakamlar ise Beşiktaş'ta 5 bin 750, Şişli'de 4 bin 800 lira, Kadıköy'de 4 bin 400 lira, Çatalca'da bin 100 lira, Silivri-Sultangazi-Arnavutköy gibi yerlerde ise bin 250 lira civarında.

Beykoz-Beşiktaş gibi ilçelerin bazı noktalarında özellikle villalardan oluşan sitelerde ise bu aidat rakamları 65 bin liralara kadar çıkıyor.

Eskiden konutların sadece kira ya da satılık bedeline bakılırken artık aidat bedeli de önemli bir ölçü haline geldi. Aidat ödenmemesini fırsat bilen ev sahipleri de kiracısını tahliye etmek için artık bu yöntemi seçiyor.

Ev sahiplerinin veya kiracıların yüksek aidat zamlarına karşı ne yapmaları gerektiğini de söyledi. Güllü, "Toplantılarda belirlenecek yüksek aidatlara karşı itirazlarını yazılı olarak bildirmeli ve toplantı tutanağına itiraz şerhi koymalıdır" dedi.