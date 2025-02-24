Ümraniye, Beykoz, Sancaktepe, Kartal, Pendik, Başakşehir, Eyüpsultan, Sarıyer ve Arnavutköy'ün yüksek kesimlerindeki bazı bölgelerde kısa süreli bastıran kar, bir süre sonra etkisini kaybetti.
Kar yağışı nedeniyle Ümraniye'nin bazı kesimleri karla kaplandı.
Hekimbaşı Mahallesi'nde bulunan Spoint İnşaat Ümraniyespor Stadyumu'nda oynanan Ümraniyespor-Sakaryaspor Trendyol 1. Lig mücadelesi 67. dakikada sahanın tamamen karla kaplanması nedeniyle durdu.
Görevlilerin yürüttüğü temizlik çalışmalarının ardından hakemler maçı yaklaşık 20 dakika sonra yeniden başlattı.
Sultangazi'de ise bazı ağaçların buz tuttuğu görüldü.