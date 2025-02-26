İstanbul'un Arnavutköy ilçesindeki bir fabrikanın depo kısmında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.
Yangın saat 20.30 sıralarında Arnavutköy İmrahor Mahallesi Sevban Mehmet Caddesi üzerinde bulunan bir fabrikanın depo kısmında başladı. Henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Yaklaşık 500 metrekare büyüklüğündeki, içerisinde izolasyon malzemeleri bulunan depodaki yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde, olayda yaralanan kimsenin olmadığı anlaşıldı. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.