Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda oynanan üçüncü ve son hafta maçında Uğur Okulları İstanbulspor, Erzurum FK'yi 3-0 yendi.
65. dakikada İstanbulspor öne geçti. Duhaney'in ceza sahası dışı sağ çaprazından savunmanın arasına attığı pasla buluşan Emir Gültekin dar açısına rağmen sert vurdu, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.
69. dakikada savunmanın uzaklaştırmak istediği topu kaparak soldan ceza sahasına giren Emir Gültekin'in vuruşunda kaleciden dönen topu Yusuf Özer boş kaleye gönderdi: 0-2.
88. dakikada sarı-siyahlı ekip skoru 3-0 yaptı. Yusuf Özer'in pasıyla soldan ceza sahasına giren Duhan Aksu'nun içeri çevirdiği topu savunma uzaklaştırmak istedi ancak meşin yuvarlağı önünde bulan Yusuf Özer topu filelerle buluşturdu. Uğur Okulları İstanbulspor karşılaşmayı 3-0 kazandı.
Gruptan çıkamayan İstanbulspor 6 puanla mücadelesini bitirirken, Erzurumspor FK grubu puansız tamamladı.