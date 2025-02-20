İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde otopark içinde çıkan yangına müdahale etmek isteyen bir kişi, merdivenlerden düşerek yaralandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Otoparktaki bir araç yangında zarar gördü.
Alınan bilgiye göre Yıldırım Mahallesi Şehitler Caddesinde bulunan tek katlı otopark içerisinde henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan yangını fark edenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
İtfaiye ekipleri gelmeden önce yangına müdahale etmek isteyen bir kişi, merdivenden düşerek yaralandı.
İtfaiyenin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
Merdivenden düşerek yaralanan kişi, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Y
angında, otoparktaki bir aracın zarar gördüğü öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.