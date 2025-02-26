İstanbul'un Pendik, Sultanbeyli ve Sancaktepe ilçelerinde faaliyet gösteren bir çorbacı, toplamda 15 milyon lira haraç isteyen çetenin hedefi haline geldi. Şüpheliler, her bir dükkan için 5 milyon lira talep etti. Ocak ayında çorbacının şubelerine silahlı saldırı yapıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği tarafından başlatılan soruşturma sonucunda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadelerinde "Talimatı yurt dışından aldık." diyerek çetenin uluslararası bağlantılara sahip olduğunu açıkladı.

MÜŞTERİLER VARKEN KURŞUNLADILAR

Haraç çetesinden 7 şüphelinin tutuklanmasından günler sonra aynı kişiye ait Pendik’teki lokanta 29 Ocak’ta saat 02.00 sıralarında içerisinde müşteriler varken kurşunlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İstanbul ve Kocaeli’de dört farklı adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alınırken, bir şüphelinin daha önce başka bir suçtan tutuklandığı belirlendi.

250 BİN LİRA KARŞILIĞINDA SALDIRMIŞLAR

Şüphelilerin, kurşunlama olayını 250 bin lira karşılığında gerçekleştirdiklerini ortaya çıktı. Yaşları küçük olan üç şüpheli Çocuk Şube Müdürlüğü’ne gönderilirken, 20 yaşındaki İ.N. ise Asayiş Şube Müdürlüğü’nde sorgulandı.

11 TUTUKLAMA

Şüphelilerin işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilerek tutuklanmalarına karar verildi. Daha önce tutuklanan 7 kişiyle birlikte çetenin 11 üyesi tutuklu olarak yargılanacak.