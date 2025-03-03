Henüz 17 yaşında olmasına rağmen La Liga, Avrupa Şampiyonası ve İspanya Süper Kupası kazanan Yamal, kendisini geliştirmeye devam ettiğini belirtti. GEnç yıldız, “Şu an kendime daha çok güveniyorum, sahada daha fazla risk alıyorum ve oyunumu geliştirmeye çalışıyorum. Eskiden sadece en doğru olanı yapmaya odaklanıyordum ama şimdi daha fazla keyif alarak oynuyorum” dedi.

Yamal, futbol oynarken istatistiklere fazla önem vermediğini ve sadece sahada eğlenmek istediğini vurguladı:

“Ben istatistiklere bakan bir oyuncu değilim. Futbol benim için insanları eğlendirmek, kendim için de keyif almak demek. İnsanlar sahaya geldiğinde güzel bir maç izlemek istiyor. Ben de topa sahip olduğumda cesurca hareket etmeye ve onlara keyifli bir oyun sunmaya çalışıyorum.”

Genç yıldız, çocukluğunun geçtiği Rocafonda mahallesine olan bağlılığını da dile getirdi. Attığı gollerden sonra yaptığı "304" işaretinin mahalle kodunu simgelediğini belirten Yamal, “Orası benim evim, rahatladığım, kimsenin beni rahatsız etmediği yer. Ne zaman oraya gitsem huzurlu hissediyorum” dedi.

Barcelona’da Hansi Flick’in yönetimi altında büyük bir gelişim gösterdiğini belirten genç oyuncu, Alman teknik adamın kendisi üzerindeki etkisini “Flick çok iyi bir insan ve herkesle birebir ilgileniyor. Savunma konusunda benden bazı şeyler istiyor ama hücumda özgür olmamı sağlıyor. Bana sadece ‘Sahaya çık ve keyif al’ diyor.” sözleriyle anlattı.

Yamal, 2024 Avrupa Şampiyonası’nda İspanya ile kazandığı şampiyonluğun kariyerinde büyük bir dönüm noktası olduğunu ifade etti. Barcelonalı yıldız, “Bu şampiyonluktan sonra her şey değişti. Eskiden rakipler için bir çocuktum ama artık farklı yaklaşıyorlar. EURO 2024’ü kazandıktan sonra daha fazla özgüven kazandım” dedi.

Genç oyuncu, Fransa’ya karşı attığı golü unutamadığını belirterek, “Topun direkten sekerek içeri girdiğini gördüğüm anı çok net hatırlıyorum. Gol sevincinde tribüne baktığımda annemin gözyaşlarını gördüm. O an benim için çok özeldi” ifadelerini kullandı.

Artan popülaritesinin hayatında büyük değişiklikler yarattığını söyleyen Yamal, “Önceden havaalanında normal şekilde seyahat edebiliyordum, şimdi ise çok zor. Kendi kardeşimle bile sokakta rahatça yürüyemiyorum. Bu ünvanın iyi ve kötü yanları var” dedi.

Şu ana kadar birçok kupa kazanan Yamal, en büyük hayallerinin Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kupası’nı kazanmak olduğunu açıkladı.Yamal, “Bu iki turnuva diğerlerinden farklı. Şampiyonlar Ligi müziği çaldığında tüylerim diken diken oluyor. Monaco ve Atalanta’ya karşı attığım gollerde farklı bir his yaşadım. Bu duyguyu en son Avrupa Şampiyonası’nda Fransa’ya attığım golde hissetmiştim” ifadelerini kullandı.