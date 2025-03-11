Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 19 Haziran 2018’de yaptığı konuşmada, “Geleceğimizi, biz belirleyeceğiz. Siz bu kardeşinize verin yetkiyi, ondan sonra bu faizle şunla bunla nasıl uğraşılır göreceksiniz” dedi. Anayasa değişikliği ve referandum sonrası 9 Temmuz 2018’de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçildi. Aradan geçen 7 yılda ise açlık sınırı 14 kat, yardıma muhtaç hane sayısı 2.5 kat arttı. CHP İstanbul Milletvekili, Erdoğan Toprak tarafından hazırlanarak MYK’ya sunulan raporda, ‘’7 yıl önce ve 7 yıl sonra’’ denilerek şu bilgiler yer aldı:

NAS POLİTİKALARININ SONUCU

Enflasyon, 2018’de yüzde 20.30 iken, 2024 sonunda yüzde 44.38 ve şu anda da yüzde 39.05 oldu. 2018’de yüzde 25 olan gıda enflasyonu 2024 sonunda yüzde 43.58’e çıktı. 2018’de 4.8 TL olan dolar, ‘Nas’ politikaları ve Türkiye Ekonomi Modeli ile 7.5 kat artarak 36.5 TL’ye çıktı. 2018’de 220 TL olan gram altın 15 kat artışla 3 bin 420 TL oldu.

SEFALET VE MUHTAÇLIK ARTTI

2018’de 1.637 TL olan 4 kişilik ailenin açlık sınırı 14 kat artarak 23 bin 324 TL’ye, 5.331 TL olan yoksulluk sınırı 75 bin 973 liraya çıktı. 1.25 TL olan ekmek, 1.5 TL olan simit, 2 TL olan ramazan pidesi, 10 kat artışla 12.5, 15 ve 20 TL oldu. Bir kilo kıyma 28 liradan 17.5 kat artarak 490 TL’ye çıktı. 2018’de bireysel kredi ve kredi kartı borcu 889 milyar TL iken bugün 5 kat artışla 4 trilyon 127 milyar TL oldu. Kanuni takibe alınan 660 bin kişiye karşılık sadece bir ayda takibe düşen kişi sayısı 390 bine, takipteki toplam bireysel borçlu sayısı da 26 milyon kişiye yükseldi. 2018’de sosyal yardım alan hane sayısı 2.6 milyon (10 milyon 400 bin kişi) iken 2024 sonunda bu sayı 3.7 milyon haneye (14 milyon 753 bin kişi) yükseldi. Bu durum sefalet ve muhtaçlığın 7 yılda yüzde 45 arttığını gösterdi.

‘Denge ve denetim sistemi ortadan kalktı’

Yoksulluk, eşitsizlik ve cezasızlık son yıllarda kadın cinayetlerinin ve şüpheli ölümlerini artmasına yol açtı. 2018’de 440 kadın cinayeti işlenirken, 2024 yılında 394 kadın cinayeti ve 258 şüpheli kadın ölümü olmak üzere toplam 652 kadın hayata veda etti. CHP İstanbul Milletvekili, Erdoğan Toprak tarafından hazırlanan raporda şu ifadelere yer verildi: “Denge ve denetim sisteminin ortadan kalktığı, TBMM’nin etkisiz bir konuma getirildiği bu sistemde ülke, her geçen gün geriye gidiyor. Parlamenter demokrasinin ne kadar hayati olduğu, Cumhuriyeti kuranların neden tek adam değil de bu sistemi tercih ettikleri bugün çok daha iyi anlaşılmaktadır.”