Prof. Dr. Ayşe Kafkaslı, hamileler ve emziren anneleri balık tüketimi konusunda bilinçli seçim yapmaya karşı uyardı.

Denizlerdeki ağır metal ve toksik madde birikimi büyük balıklarda daha fazla olduğu için, ton balığı, kılıç balığı, torik gibi türlerden uzak durulması gerektiğini aktaran Kafkaslı, "Denizlerdeki kirlilik arttıkça, büyük balıklarda biriken toksik maddeler hamileler ve bebekler için daha büyük bir tehdit oluşturuyor" diye konuştu.

Prof. Dr. Kafkaslı, “Marmara Denizi’nde ortaya çıkan ve Karadeniz’e kadar yayılan müsilaj, deniz ekosistemini bozarak balıkların ağır metaller ve toksik kimyasallarla kirlenmesine neden oluyor. Özellikle cıva, kurşun ve arsenik gibi maddeler deniz ürünlerinde birikerek insan sağlığını tehdit ettiği birçok çalışma ile ortaya konmuştur. Bu maddeler, hamilelik döneminde plasenta yoluyla bebeğe geçerek beyin gelişimini olumsuz etkileyebilir, otizm riskini artırabilir ve bağışıklık sistemini zayıflatabilir. Ayrıca anne sütü yoluyla da bebeklere geçerek uzun vadeli sağlık sorunlarına sebep olabilir” ifadelerini kullandı.

‘KÜÇÜK BALIKLARDA AĞIR METAL BİRİKİMİ ÇOK DAHA AZ’

Prof. Dr. Kafkaslı, hamileler ve emziren anneler için en güvenli balıkların hamsi, sardalya ve istavrit olduğunu belirterek “Bu küçük balıklarda ağır metal birikimi çok daha azdır ve sağlıklı omega-3 yağ asitleri bakımından oldukça zengindir” dedi.

‘DOĞAL ORTAMDA YETİŞEN DENİZ BALIKLARININ TERCİH EDİLMESİ ÇOK DAHA GÜVENLİ’

“Balık çiftliklerinde kullanılan yemlerdeki kimyasallar, antibiyotikler, dar alanda tutulmaları nedeni ile bu bol dışkı insan sağlığı için uzun vadeli riskler oluşturduğu çalışmalarla ortaya konmuştur” diyen Prof. Dr. Kafkaslı, " Bu nedenle çiftlik balıkları yerine doğal ortamda yetişen deniz balıklarının tercih edilmesi çok daha güvenlidir" dedi.

‘SAĞLIKLI NESİLLER İÇİN DENİZLERİ KORUMAK BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR’

Denizlerin korunması ve deniz ürünlerinin güvenliğini korumak amacı ile daha fazla araştırma ve çalışma yapılması gerektiğini belirten Prof. Dr. Kafkaslı, "Hamileler ve emziren anneler, bilinçli seçimler yaparak hem kendi sağlıklarını hem de bebeklerinin geleceğini koruyabilir. Sağlıklı nesiller için denizlerimizi korumak ve temiz kaynaklardan gelen balıkları tüketmek büyük önem taşıyor" diye konuştu.