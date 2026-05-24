İsviçre Göçten Sorumlu Müsteşarlık (SEM), SÖZCÜ’nün sınır dışı edilen suçlu Afganlar ve Türk vatandaşlarının ülkeye kabulü konusundaki sorularını yanıtladı. İsviçre, 2023 yılından beri ülkeye hiç bir Türk’ün Yeniden Yerleşim Programı ile kabul edilmediğini de açıkladı.

Ayrıca 2024 yılında Türkiye’den gelen 52 kaçağa sınır dışı işlemi uygulandığı, bunların 27’sinin hukuki süreçler bitince geri gönderildiği açıklandı. SEM’den yapılan yazılı açıklamada, Türkiye’nin reddetmesinin aksine, Ekim 2024’ten itibaren İstanbul aktarmalı olarak suçlu Afganlar’ın gönderildiği vurgulandı.