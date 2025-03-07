Ukrayna, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin NATO’nun ortak savunma mekanizmasını Ukrayna’ya genişletme önerisi hakkında daha fazla bilgi talep etti.

Meloni’nin planı, Ukrayna’ya NATO üyeliği vermeden ve barış gücü göndermeden güvenlik sağlamayı öngörüyor. Ukrayna, Batılı müttefiklerinden Rusya’nın işgalini sona erdirecek olası barış görüşmeleri öncesinde güvenlik garantileri talep ediyor. Ancak, Başkan Donald Trump liderliğindeki ABD yönetimi, Ukrayna’nın NATO üyeliğini reddetti.

Meloni, Brüksel’deki bir Avrupa Birliği zirvesinde yaptığı açıklamada, NATO’nun 5. maddesinin Ukrayna’yı kapsayacak şekilde genişletilmesinin, Avrupa barış gücü göndermekten veya Kiev’e tam üyelik vermekten daha “kalıcı bir çözüm” sunacağını söyledi.

NATO’nun 5. maddesi, bir üyeye yapılan saldırının tüm ittifaka yapılmış sayılmasını gerektiriyor. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heorhii Tykhyi, Kiev’in bu öneriyi uzun vadeli güvenlik garantileri konusunda devam eden tartışmaların bir parçası olarak memnuniyetle karşıladığını belirtti. “Bu özel teklif konusunda, İtalyan meslektaşlarımızla detayları netleştirmek için temas halindeyiz” dedi.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Olha Stefanishyna, Meloni’nin önerisini “çok pragmatik” olarak nitelendirdi. Ancak Ukrayna, barış sürecinde müttefik ülkelerin asker göndermesini de talep etmeye devam ediyor.

İngiltere, Fransa ve diğer bazı ülkeler, gelecekte olası bir barış anlaşması kapsamında Avrupa birliklerinin Ukrayna’da konuşlanması için planlar yapıyor. Rusya bu fikre karşı çıkarken, Trump Moskova’nın belirli koşullar altında böyle bir anlaşmayı kabul edebileceğini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Cuma günü Rusya’nın enerji altyapısına yönelik büyük çaplı hava saldırısının ardından yaptığı açıklamada, havada ve denizde bir ateşkes sağlanması gerektiğini yineledi.

Daha önce hafta içinde de dile getirdiği bu teklif, kara birliklerini kapsamıyor. Ukrayna yönetimi, bu tür bir ateşkesin barış görüşmelerinin ilk adımı olabileceğini savunuyor.