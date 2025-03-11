MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin öncülüğünde başlatılan yeni süreç tartışmaları devam ederken, İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'nun açıklamaları bazı kesimlerin kafasında soru işaretleri yaratmıştı.

Dervişoğlu, “DEM Parti eş başkanlarından randevu gelirse nasıl değerlendirirsiniz?” sorusuna verdiği yanıtla, İYİ Parti’nin DEM Parti’ye yönelik tutumunu da yeniden gündeme taşıdı.

Dervişoğlu, henüz kendilerine herhangi bir talep iletilmediğini belirterek, “Bilmiyorum ne olacağını görerek cevap verebilirim. O zamanda öyle bir davet bekleniyordu ama İmralı ulakları bizden talepkâr oldular. Biz de o yetkisiz heyeti kabul etmedik” demişti.

KURMAYLAR SORU İŞARETLERİNE YANIT VERDİ

Bu açıklamalar, İYİ Parti'nin DEM Parti’ye kapıyı tamamen kapatmadığı şeklinde yorumlandı. Ancak, İYİ Partili kurmaylar, DEM Parti’den herhangi bir görüşme talebi olmadığını ve İmralı sürecine karşı partilerinin kararlılığını sürdürdüğünü vurguladı. Parti kaynakları, Dervişoğlu'nun ortak akla dayalı yaklaşımını benimsediğini belirterek, DEM Parti’den bir talep gelmeden bu konunun partinin yetkili kurullarında gündeme gelmeyeceğini ifade etti.

ÖZATICI: HİÇBİR SİYASİ SÜREÇTE İYİ PARTİ OLMAZ

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cenk Özatıcı, DEM Parti'nin siyasi partilere yaptığı tura ilişkin olarak bu sabaha kadar partilerine gelen bir görüşme teklifi olmadığını belirtirken, teklifin gelmesi durumunda teklifi reddedeceklerini açıklamıştı. Özatıcı, "Öcalan’ın merkezinde olduğu hiçbir girişimde hiçbir siyasi süreçte İYİ Parti olmaz" ifadelerini eklemişti.