ABD'de ismi açıklanmayan bir kadının, 'Jay-Z' sahne adıyla bilinen rapçi Shawn Carter ile 'Diddy' lakaplı rapçi Sean Combs'un kendisine 13 yaşındayken tecavüz ettikleri iddiasıyla açtığı davayı geri çekmesinin ardından Carter, kadına karşı iftira davası için mahkemeye dosya sundu.

Mahkemeye sunulan dava dosyasında, kadının, Carter'dan tazminat alabilmek için "yanlış ve kötü niyetli iddialarda" bulunduğu savunuldu.

Buzbee ise iftira davasının "yasal dayanağı olmadığını" belirtti. Kadının diğer avukatı David Fortney ise henüz konuya ilişkin açıklama yapmadı.

Carter hakkında, Combs ile o sıralar 13 yaşında olan kadına tecavüz ettikleri iddiasıyla Aralık 2024'te dava açılmıştı. Dava dosyasında 2000'de MTV Video Müzik Ödülleri sonrası düzenlenen partide davacının, Combs ve Carter tarafından tecavüze uğradığı iddia edilmişti.

Davacının avukatları tarafından 14 Şubat'ta mahkemeye sunulan ve davanın gönüllü olarak sonlandırıldığı belirtilen belgede, davadan vazgeçilmesinin gerekçesi sunulmamıştı.

DIDDY'NİN KİRLİ GEÇMİŞİ

'Diddy' lakaplı rapçi Sean Combs, "seks ticareti, zorla çalıştırma, adam kaçırma, alıkoyma, kundaklama, uyuşturucu bulundurma, rüşvet ve adaleti engelleme" suçlamalarıyla 16 Eylül 2024'te gözaltına alınmıştı.

Mahkemece kamuoyuyla paylaşılan 14 sayfalık iddianamede Combs'un bazen günlerce süren, genellikle kayıt altına alınan 'Freak Offs' adlı partileri çoğunlukla evlerinde düzenlediği ve bu partilere katılmaya mecbur kıldığı kişileri cinsel ilişkiye girmeye zorladığı ifade edilmişti.

Amerikalı rapçinin davaları 5 Mayıs'ta görülmeye başlanacak.