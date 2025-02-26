Avcılar'da Yeşilkent, Firuzköy ve Tahtakale mahallelerindeki boş arazilere kaçak moloz dökümü yapıldığı yönünde yoğun ihbar alan Avcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, belirlenen bölgelere güvenlik kamerası kurarak önlem aldı. Ekiplerin denetimlerinde, çuvallara doldurdukları molozları Yeşilkent ve Firuzköy mahallelerindeki boş arsalara getirerek, bırakan 2 araç tespit edildi. Bölgeye giderek kaçak şekilde bırakılan atıkların miktarını hesaplayan zabıta ekipleri, araç plakalarından yola çıkarak araç sahiplerini tespit etti. Araç sahiplerinden birine bıraktığı atık miktarına göre 20 bin lira, diğerine ise 60 bin lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca, araç sahiplerinin kimlikleri adli işlem yapılması için polise de bildirildi.

'ÇEVREYİ KİRLETMELERİNE İZİN VERMEYECEĞİZ'

Kaçak moloz dökümüyle mücadele konusunda yapılanları anlatan Avcılar Belediyesi Zabıta Müdürü Adnan Karakoç, "Yeşilkent, Firuzköy, Tahtakale gibi bazı bölgelerimize kamera sistemini oluşturduk. Kamera kontrolünü arkadaşlarımız yapmaktalar. Kayıtta da gördüğünüz gibi, Yeşilkent G520 Sokak’ta gelip molozunu kaçak olarak döküyor. Firuzköy’de Gölboyu dediğimiz bölgede de vatandaş geliyor, kaçak olarak dökümünü yapıp, alandan ayrılıyor. Bunların tespitini yaptık. Adreslerine cezalarını gönderiyoruz. Kaçak döküm ile ilgili arkadaşlarımız 7 gün 24 saat denetim yapmaktalar. Bu kişilerin bilgilerini ilçe emniyet müdürlüğümüzden alıyoruz. Çevreyi kirlettiklerinden dolayı cezai işlem uyguluyoruz. Birisine 20 bin TL, diğerine 60 bin TL ceza uyguladık. Zabıta olarak kararlıyız, çevreyi kirletmelerine izin vermeyeceğiz" dedi.